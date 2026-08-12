حریق گسترده کارگاه تولید قالپاق حوالی مشهد مهار شد

به گزارش ایلنا، معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق گسترده در یک کارگاه تولید قالپاق و جلوپنجره در روستای ناظریه با تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان مهار شد و از بروز انفجارهای مرگبار جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: این حادثه عصر چهارشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله ۱۰ ایستگاه عملیاتی به همراه خودروهای تخصصی توربوفن، تجهیزات و پلتفرم به محل اعزام شدند.

وی افزود: سوله به وسعت هزار و پانصد متر مربع کاملاً درگیر حریق بود و با توجه به وجود مواد اشتعال‌زا نظیر رنگ، تینر، متانول و سایر اقلام قابل انفجار در مجاورت آتش، احتمال انفجار در هر لحظه وجود داشت که با حضور به‌موقع و مدیریت صحیح همکاران، از وقوع این فاجعه جلوگیری شد.

فرخنده تصریح کرد: همکاران با اقدام سریع و هماهنگ از چندین جبهه وارد عملیات شدند و موفق شدند بشکه‌های رنگ و تینر را از محل خارج و با عملیات خنک‌سازی، از انفجار آنها جلوگیری کنند. همچنین با کنترل شعله‌ها، از سرایت حریق به سایر بخش‌های کارگاه جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق در ساعت ۱۸:۱۵ با موفقیت کامل به پایان رسید و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت. همچنین چندین خودروی آتش‌نشانی همچنان در محل برای عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی حضور دارند.

وی ضمن تاکید بر اینکه علت حادثه در دست بررسی است، از مسئولان واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، نگهداری اصولی مواد قابل اشتعال و تفکیک آنها از منابع حرارتی توجه ویژه داشته باشند تا شاهد چنین حوادث گسترده‌ای نباشیم.

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