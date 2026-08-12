کاهش آب و اکسیژن علت مرگ و میر ماهیان بند الماس استان اردبیل

به گزارش ایلنا، مهدی کسایی افزود: در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره مرگ‌ و میر ماهیان در بند الماس، کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات‌‌وحش و همچنین اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با حضور در محل، موضوع را به‌ صورت میدانی بررسی کردند.

وی به نتایج به دست آمده از بررسی‌های اولیه در منطقه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بررسی‌ها و ارزیابی‌های اولیه نشان داد که کاهش شدید حجم آب و خشک‌ شدن بخش قابل توجهی از بستر مخزن بند الماس موجب تجمع ماهیان در محدوده‌های گودتر و مجاور تأسیسات آبی بند شده است.

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل اظهار داشت: قطع جریان آب رودخانه، کاهش کیفیت آب و افت اکسیژن محلول علل اصلی تلفات ماهیان بند الماس ارزیابی شده است و در برخی نقاط نیز با خشک‌ شدن کامل بستر، تعدادی از ماهیان منطقه تلف شده‌اند.

کسایی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد بیشتر تلفات مربوط به گونه‌های غیربومی و مهاجم از جمله کاراس و تیزه‌کولی بوده است. تأمین حق‌آبه زیست‌‌محیطی رودخانه منتهی به بند الماس حائز اهمیت است. موضوع میزان و نحوه تأمین حق‌آبه و علت عدم وصول آن از مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.

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