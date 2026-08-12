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رئیس اورژانس بابل خبر داد:

مسمومیت 10 نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از روستاهای شهرستان بابل

مسمومیت 10 نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از روستاهای شهرستان بابل
کد خبر : 1825340
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از مناطق روستایی این منطقه اشاره کرده و گفت: مسمومیت ناشی از نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از روستاهای واقع در جاده بابل به کیاکلا، 10 مسموم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارش مبنی بر مسمومیت 10 نفر بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اعلام شد. در این راستا بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های کیامهر و بیشه‌سر به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادقه 10 خانم به علت نشت گاز و انتشار گاز مونوکسیدکربن، دچار علائم مسمومیت شدند. کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و اکسیژن‌تراپی، 5 زن 32، 37، 55، 58، 60 ساله را که حال عمومی مناسب‌تری داشتند، درمان کرده و این افراد از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اظهار داشت: همچنین 5 زن دیگر 18، 23، 44، 43 و 44 ساله که دچار علائم شدیدتر مسمومیت بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان منتقل شدند.

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