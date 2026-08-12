به گزارش ایلنا، امید صدیقی افزود: آلودگی نفتی در محدوده شیب‌دراز و روستای نقاشه مشاهده شده و عملیات پاکسازی در این مناطق در حال انجام است. کمتر از یک کیلومتر از سواحل منطقه شیب‌دراز قشم دچار آلودگی نفتی شده که در این راستا بررسی‌های میدانی روز گذشته انجام شده و بخشی از آلودگی نیز پاکسازی شده است.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای پاکسازی کامل محدوده شیب‌دراز انجام شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات پاکسازی ساحل تا پایان روز جاری به صورت کامل انجام شود. در خصوص وضعیت آلودگی در آب و ساحل شیب‌دراز نیز باید عنوان کرد لکه نفتی در آب مشاهده شده و همچنین بخشی از آلودگی به ساحل رسیده است.

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: در محدوده روستای نقاشه نیز در بخش ساحلی نزدیک اسکله صیادی به سمت شرق، در 2 کیلومتر از ساحل، تارهای ریز نفتی مشاهده شده است. آلودگی در فاصله 700 متری از ساحل شنی مشاهده شده که به صورت یک لایه نازک و نقاط پراکنده در ساحل است.

صدیقی به وضعیت خور نقاشه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: مقدار محدودی از آلودگی نفتی به این منطقه رسیده و هماهنگی‌ها برای پاکسازی آن در حال انجام است. خور نقاشه جزء مناطق حفاظت‌شده نیست و در این محدوده تعدادی نهال حرا توسط منابع طبیعی کاشته شده است که حدود 100 نهال را شامل می‌شود.

وی به دیگر اقدامات انجام شده از سوی اداره‌کل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بررسی وضعیت آلودگی در سواحل و آب‌های منطقه آلوده شده مذکور در جزیره قشم همچنان با جدیت ادامه دارد و در این راستا عملیات پاکسازی نیز در نقاط دارای آلودگی در حال پیگیری است.

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست به مشاهده لاک‌پشت‌ها در شیب‌دراز اشاره داشته و تأکید کرد: تعدادی لاک‌پشت در این منطقه مشاهده شده‌اند و وضعیت در حال بررسی است. در صورت مشخص شدن آلودگی لاک‌پشت‌ها، اقدامات لازم برای خارج کردن آنها از منطقه و شست‌وشو با آب شیرین انجام خواهد شد.

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