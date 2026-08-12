تداوم افزایش دمای هوای استان مرکزی در بازه زمانی 5 روز آینده

به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد به دلیل وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو، از امروز تا روزهای ابتدایی هفته آینده در برخی ساعات، به ویژه بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی به جریانات مؤثر بر استان اشاره کرده و ادامه داد: جریانات سطحی مؤثر بر استان مرکزی شرقی است. با توجه به وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به این استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: افزایش ابر و احتمال گردوخاک بیشتر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ می‌دهد. در این راستا ضروری است شهروندان در این ساعات نسبت به شرایط جوی موجود در هوا توجه بیشتری داشته باشند.

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