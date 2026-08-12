6 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان

به گزارش ایلنا، معاون امدادونجات هلال‌احمر استان سمنان به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی پرداخته و در این خصوص گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی دستگاه خودروی سواری ال90 در کیلومتر 15 محور مواصلاتی سرخه به آرادان محدوده فرعی روستای امامزاده عبدالله، 4 مصدوم برجای گذاشت.

علیرضا باغبان به نحوه امدادرسانی به این حادثه اشاره داشته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی دستگاه خودروی سواری ال90 در کیلومتر 15 محور مواصلاتی سرخه به آرادان محدوده فرعی روستای امامزاده عبدالله، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات واکنش سریع هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی صحنه حادثه مشخص شد این حادثه 4 مصدوم داشته است. نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه، 4 مصدوم این حادثه را به مرکز درمانی منتقل کردند.

2 مصدوم در پی تصادف تریلی و پژوپارس

رییس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سمنان نیز به تشریح جزئیات حادثه رانندگی دوم پرداخته و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس در کیلومتر 75 محور مواصلاتی دامغان به سمنان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شد.

محمد محمدعلیپور افزود: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شد. پس از ارزیابی صحنه حادثه مشخص شد این حادثه 2 مصدوم داشته است. نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه، 2 مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

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