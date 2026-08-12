سید‌باقر‌نورالدینی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در استان درباره علت شکل‌گیری صف‌های سوخت در برخی جایگاه‌های استان یزد اظهار کرد: پایان ماه، افزایش مراجعه شهروندان برای سوخت‌گیری و کاهش سهمیه برداشت با کارت اضطراری از ۲۰ به ۱۵ لیتر، از مهم‌ترین عوامل ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها بوده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجادشده، سهمیه برداشت با کارت اضطراری از امروز مجدداً به ۲۰ لیتر افزایش یافته و تعداد کارت‌های جایگاه‌دار در برخی جایگاه‌های استان یزد نیز برای تسریع فرآیند توزیع سوخت افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین و توزیع بنزین وجود ندارد، تصریح کرد: وضعیت ذخایر و تأمین سوخت در استان یزد در شرایط مطلوبی قرار دارد و شهروندان نباید به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره کمبود سوخت توجه کنند.

نور الدینی ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت استفاده از کارت‌های جایگاه‌دار و اقدامات صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود صف‌های سوخت در روز‌های آینده کوتاه‌تر شود.

وی، همچنین از پیش‌بینی صف‌های جداگانه در جایگاه‌ها خبر داد و گفت: در صورت تداوم صف‌ها، یک صف برای افرادی که قصد استفاده از کارت اضطراری جایگاه را دارند و صف دیگری برای شهروندانی که از کارت شخصی خود استفاده می‌کنند، اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد از شهروندان خواست تا حد امکان از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و افزود: فرآیند صدور آنی کارت سوخت در استان، مرکز استان و برخی شهرستان‌ها فعال شده است و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه مربوط، درخواست خود را ثبت کرده و کارت سوخت خود را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت دریافت کنند.

نورالدینی همچنین، از صدور آنی کارت سوخت در مرکز استان یزد، اردکان و بافق خبردادو از مردم خواست حتما از کارت شخصی استفاده کنند.

وی در پایان بار دیگر بر پایدار بودن وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان تأکید کرد و گفت: هیچ جای نگرانی درباره موجودی بنزین وجود ندارد و شهروندان می‌توانند با اطمینان از جایگاه‌های عرضه سوخت استفاده کنند.

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