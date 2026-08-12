اماکن تاریخی و فرهنگی قزوین در روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد پذیرای گردشگران است

به گزارش ایلنا در قزوین، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از بازگشایی و فعالیت مجدد اماکن تاریخی و فرهنگی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ مردادماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی اماکن تاریخی تحت پوشش این اداره‌کل تنها در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه و همزمان با ۲۸ صفر، سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، تعطیل بودند که این تعطیلی مطابق تقویم سالانه موزه‌ها و اماکن تاریخی کشور اجرا شد.

با پایان این تعطیلی یک‌روزه، فعالیت موزه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی استان از روز پنجشنبه از سر گرفته شده و بازدیدکنندگان می‌توانند در روزهای پایانی هفته از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری قزوین بازدید کنند.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از شهروندان و گردشگران دعوت کرده است با حضور در این اماکن، ضمن آشنایی با پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، از ظرفیت‌های گردشگری موجود بهره‌مند شوند.

بر اساس تقویم رسمی تعطیلات موزه‌ها و اماکن تاریخی کشور، این مراکز سالانه تنها در شش مناسبت مذهبی و ملی شامل ۲۱ رمضان سالروز شهادت امام علی(ع)، ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، تاسوعا و عاشورای حسینی، ۲۵ شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) و ۱۴ خردادماه تعطیل هستند.

از این رو تمامی اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی قزوین در روزهای پنجشنبه و جمعه آماده ارائه خدمات و پذیرش گردشگران خواهند بود.

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