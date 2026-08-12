به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین محمد نوذری روز چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای روستای خشکچال در منطقه الموت شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روستا و تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، از ایثار و فداکاری ۱۱ شهید این روستا تجلیل کرد.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار داشت: تقدیم ۱۱ شهید از یک روستا نشان‌دهنده روحیه ایثار، وفاداری و پایبندی مردم این منطقه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از میهن است و این رشادت‌ها همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

استاندار قزوین با تأکید بر جایگاه تمدنی و تاریخی ایران افزود: ملت ایران با تکیه بر پیشینه فرهنگی، تاریخی و تمدنی خود توانسته در برابر توطئه‌ها و فشارهای مختلف ایستادگی کند و بدون تردید از شرایط دشوار کنونی نیز سربلند عبور خواهد کرد.

ثبت جهانی قلعه الموت؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های جهانی منطقه

نوذری در ادامه با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد را دستاوردی مهم برای استان قزوین و کشور دانست و گفت: ثبت جهانی این اثر تاریخی تنها یک موفقیت فرهنگی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های تمدنی الموت در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: الموت صرفاً یک بنای تاریخی نیست، بلکه نمادی از تمدنی چندصدساله و میراثی ارزشمند از تاریخ ایران است که باید بیش از گذشته به جهان معرفی شود.

استاندار قزوین افزود: ثبت جهانی قلعه الموت آغاز یک مسیر جدید است و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه زیرساخت‌ها و گردشگری در اولویت برنامه‌های الموت

نوذری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده برای منطقه الموت گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری و تقویت شبکه‌های ارتباطی و جاده‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در این منطقه است.

وی از برنامه‌ریزی برای احداث نخستین هتل پنج‌ستاره در منطقه خبر داد و افزود: با فراهم شدن مقدمات لازم، عملیات اجرایی این پروژه مهم گردشگری در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

استاندار قزوین همچنین توسعه بخش کشاورزی را از دیگر محورهای برنامه‌ریزی استان در الموت عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه گردشگری، حمایت از تولیدات کشاورزی و معرفی محصولات بومی منطقه نیز دنبال می‌شود و برگزاری جشنواره گیلاس الموت در ادامه موفقیت جشنواره زیتون طارم، در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.

افتتاح ۵۵ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های عمرانی و اقتصادی استان اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی موجود، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان با جدیت دنبال شده و در هفته دولت امسال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در حوزه‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، توسعه صنعتی و انتقال آب از سد طالقان، اقدامات مؤثری انجام شده و برخی از مشکلات و پروژه‌های معطل‌مانده سال‌های گذشته تعیین تکلیف شده‌اند.

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: قزوین امروز در اجرای پروژه‌های مسکن ملی جزو استان‌های پیشرو کشور است و استمرار این روند نیازمند همدلی، همراهی و مشارکت همه بخش‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان و کشور خواهد بود.

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