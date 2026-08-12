با حضور مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح شد؛
سامانه جامع کنتورهای هوشمند؛ زیرساختی نوین برای مدیریت پایدار منابع آب
مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقهای قزوین در نشستی تخصصی بر ضرورت ایجاد سامانهای یکپارچه برای تجمیع، پایش و تحلیل دادههای کنتورهای هوشمند تأکید کردند و آن را گامی مؤثر در مدیریت دقیق منابع آب، افزایش شفافیت و بهبود فرآیندهای نظارتی دانستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، آخرین وضعیت اجرای پروژه نصب و پایش کنتورهای هوشمند آب در استان قزوین در نشستی با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران شرکت آب منطقهای قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، با اشاره به نقش دادههای دقیق در مدیریت منابع آبی اظهار کرد: مدیریت علمی و نوین منابع آب بدون دسترسی به اطلاعات بهروز، دقیق و قابل تحلیل امکانپذیر نیست و سامانه جامع کنتورهای هوشمند میتواند بستری مناسب برای تجمیع اطلاعات تولیدشده توسط شرکتهای مختلف و ایجاد یک مرجع واحد اطلاعاتی فراهم کند.
وی افزود: یکپارچهسازی دادههای کنتورهای هوشمند علاوه بر تسهیل فرآیند پایش و کنترل برداشتها، امکان تهیه گزارشهای تحلیلی در بازههای زمانی مختلف را فراهم کرده و نقش مهمی در تصمیمسازی و برنامهریزی کلان حوزه آب ایفا خواهد کرد.
مجتبی نوری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، گفت: دستیابی به یک سامانه جامع و کارآمد مستلزم استانداردسازی فرآیندهای تبادل اطلاعات و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف است تا امکان بهرهبرداری مؤثر از دادههای کنتورهای هوشمند فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد این بستر واحد، ضمن تسهیل دریافت و پردازش اطلاعات، دسترسی مدیران و کارشناسان به دادههای دقیق و بههنگام را افزایش داده و زمینه استفاده هدفمند از اطلاعات در مدیریت منابع آب را مهیا میکند.
در ادامه، یاسر فرخ، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران، استقرار سامانه جامع کنتورهای هوشمند را عاملی مؤثر در ارتقای شفافیت و تقویت نظارت دانست و اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات منسجم و قابل استناد، امکان ارزیابی دقیق عملکرد، شناسایی موارد اضافهبرداشت و بررسی نقاط ضعف و چالشهای موجود را فراهم میکند.
وی افزود: بهرهگیری از دادههای دقیق و قابل اتکا میتواند اثربخشی فرآیندهای نظارتی را افزایش داده و به بهبود مدیریت مصرف آب کمک کند.
منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین نیز در این نشست گزارشی از روند نصب کنتورهای هوشمند در استان ارائه کرد و این اقدام را یکی از ابزارهای مؤثر در اجرای برنامههای تعادلبخشی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی برشمرد.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: اندازهگیری دقیق میزان برداشت آب، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، برقراری تعادل میان منابع و مصارف و شناسایی بهرهبرداران پرمصرف و صرفهجو از مهمترین مزایای استفاده از کنتورهای هوشمند است.
ستوده افزود: این کنتورها علاوه بر ثبت حجم و دبی آب، قابلیت ذخیرهسازی، ارسال و نمایش اطلاعات را دارند و استفاده صحیح از ظرفیتهای آنها میتواند اطلاعات ارزشمندی برای برنامهریزی و مدیریت منابع آبی کشور در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین در پایان، تعدد شرکتهای تولیدکننده کنتور، وجود سامانههای متعدد، نبود امکان ارائه گزارشهای تجمیعی، محدودیت دسترسی به دادههای خام و تنوع دستگاههای مورد استفاده برای شارژ کنتورها را از جمله مهمترین چالشهای موجود در این حوزه عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه برای رفع این مشکلات تأکید کرد.