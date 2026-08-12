شیراز اکسپو ۱۴۰۵؛ روایت فرهنگ و هویت ایرانی با زبان هنر است

به گزارش ایلنا، محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت برنامه‌های هنری و فرهنگی، استفاده از ظرفیت صنایع‌دستی و گردشگری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی فارس و ایران در جریان این رویداد بین‌المللی بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با تأکید بر اهمیت برگزاری حرفه‌ای شیراز اکسپو ۱۴۰۵ گفت: این رویداد باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و گردشگری استان، تصویری شایسته و توانمند از فارس و ایران به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه کند.

مسعود گودرزی، افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نیروهای متخصص و توجه به کیفیت محتوا و نحوه ارائه، از الزامات موفقیت شیراز اکسپو است و باید این رویداد در تراز یک نمایشگاه بین‌المللی برگزار شود.

هنر و فرهنگ زبان ارتباط ایران با جهان است

معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس نیز شیراز اکسپو را فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی میان گردشگری، فرهنگ، هنر، اقتصاد و صنعت نمایشگاهی دانست.

مهدی پارسایی،گفت: شیراز اکسپو باید تصویری واقعی، جذاب، حرفه‌ای و در شأن ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران به مردم، میهمانان، فعالان اقتصادی و فرهنگی و مخاطبان بین‌المللی ارائه کند.

پارسایی افزود: هنر و فرهنگ می‌توانند فراتر از یک برنامه جنبی، به زبان ارتباطی مؤثر ایران با جهان تبدیل شوند و ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی کشور را با شیوه‌ای خلاقانه و قابل فهم به مخاطبان معرفی کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت متخصصان و نیروهای خلاق و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های هنری و فرهنگی شیراز اکسپو تأکید کرد.

کیفیت اجرا جایگاه واقعی یک رویداد بین‌المللی را تعیین می‌کند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف برای برگزاری موفق شیراز اکسپو تأکید کرد.

کریم مجرب، اظهار کرد: موفقیت یک رویداد بین‌المللی تنها به برگزاری آن محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت اجرا، نحوه ارائه، انسجام محتوایی، تبلیغات هدفمند، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و میزان اثرگذاری برنامه‌ها جایگاه واقعی آن را تعیین می‌کند.

مجرب افزود: برای تبدیل آرت اکسپو به بخشی اثرگذار و ماندگار از شیراز اکسپو، باید از ظرفیت هنرمندان، گروه‌های فرهنگی، طراحان، متخصصان تبلیغات، تولیدکنندگان محتوا و تیم‌های اجرایی حرفه‌ای استفاده شود.

وی گفت: ترکیب ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری با توانمندی‌های فرهنگی و هنری می‌تواند تصویری جامع‌تر از توانمندی‌های فارس و ایران در برابر مخاطبان داخلی و خارجی ایجاد کند.

نمایشگاه باید ویترین توانمندی‌های فرهنگی و هنری ایران باشد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، نیز با اشاره به اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی، بر اجرای برنامه‌هایی منسجم، کیفی و متناسب با شأن یک رویداد بین‌المللی تأکید کرد.

محسن نهاوندی،گفت: فضای نمایشگاهی شیراز اکسپو باید علاوه بر ارائه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، فرصتی برای معرفی هنر، فرهنگ، تاریخ و دستاوردهای تمدنی ایران باشد و بخشی از هویت و غنای فرهنگی کشور را در قالبی حرفه‌ای و خلاقانه به نمایش بگذارد.

نهاوندی افزود: هدف باید این باشد که بازدیدکننده داخلی و خارجی، علاوه بر مشاهده توانمندی‌های اقتصادی و تجاری، با بخشی از فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ایران نیز ارتباط برقرار کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغات نوین، فناوری‌های روز و تولید محتوای حرفه‌ای برای معرفی برنامه‌های آرت اکسپو تأکید کرد.

در این نشست بر طراحی برنامه‌های هنری و فرهنگی با رویکردی نوآورانه، خلاقانه و مخاطب‌محور تأکید شد. بر این اساس، آثار هنری فاخر، ظرفیت هنرمندان فارس و کشور، هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی، عناصر هویتی و تاریخی، نمادهای فرهنگی و جلوه‌های تمدنی ایران می‌توانند بخش مهمی از هویت بصری و محتوایی آرت اکسپو را شکل دهند.

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