مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران:
صدور مجوز ٢٩ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۵۶٠ میلیون دلار در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به صدور ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار در استان طی دو سال گذشته، گفت: رویکرد حمایتی و نگاه توسعهمحور استاندار مازندران، انگیزه و اعتماد سرمایهگذاران برای ورود به استان را تقویت کرده و زمینه را برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تحقق اهداف توسعهای مازندران فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا مازندران، هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استات افزود: طی دو سال گذشته، ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی در مازندران صادر شد که مجموع ارزش این مجوزها ۵۶۰ میلیون دلار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها جذب شده و در بخشهای مهم، راهبردی، اقتصادی، مولد و شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است.
هاشمی افزود: سرمایهگذاری در این بخشها میتواند به صورت مستقیم بر تولید و ایجاد اشتغال مولد در استان تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به بازدید سرزده استاندار مازندران از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: حضور استاندار و توصیههای ایشان انرژی مضاعفی به مجموعه کارکنان داد و میتواند در حوزه نظارت مالی، کیفیت اجرای پروژههای دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاری و صدور مجوزهای کسبوکار مؤثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: پیگیری امور مربوط به سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی از اولویتهای این ادارهکل است و حمایت و نظارت مدیریت استان میتواند به تسریع این روند و تحقق اهداف توسعهای کمک کند.