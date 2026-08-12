۵ گروه سرود فارس به مرحله ملی جشنواره موسیقی و سرود کانون راه یافتند

به گزارش ایلنا، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با اعلام این خبر گفت: در بخش گروه‌های مراکز نوجوان دختر، گروه سرود «یاس کبود» به مربی‌گری فاطمه محمدحسنی از مرکز شماره پنج شیراز، با کسب رتبه نخست استانی به مرحله ملی راه یافت.

علی خواجه‌نژادیان افزود: در بخش گروه‌های مراکز کودک دختر نیز گروه سرود «شادیم و خندان» به سرپرستی فاطمه محمدحسنی از مرکز شماره پنج شیراز، عنوان نخست استان را به دست آورد و راهی مرحله کشوری شد.

مدیرکل کانون فارس ادامه داد: در بخش گروه‌های مراکز نوجوان پسر، گروه سرود «ایران» به سرپرستی حسن امینیان از لارستان، رتبه سوم استانی را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

خواجه‌نژادیان همچنین از راه‌یابی گروه سرود «یک جمع مهربانی» به سرپرستی محمدرضا حبیبی از مرکز آفرینش‌های هنری کانون فارس در بخش گروه‌های آزاد به مرحله نهایی جشنواره خبر داد.

وی اضافه کرد: در بخش تولید موسیقی نیز از میان هفت اثر برگزیده کشوری، محمدمهدی اوجی از استان فارس موفق به کسب مقام نخست این بخش شد.

رقابت یک‌هزار و ۴۹۵ گروه در جشنواره

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با اشاره به گستردگی سومین دوره جشنواره «نغمه‌های روشن فردا» اظهار کرد: در این دوره ۸۹۷ گروه در بخش دختران و ۵۹۸ گروه در بخش پسران به رقابت پرداختند که در مجموع یک‌هزار و ۴۹۵ گروه در جشنواره حضور داشتند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای هنری اعضا، تقویت روحیه همکاری گروهی و پیوند هنر سرود با آموزه‌های دینی و ملی عنوان کرد و افزود: این رویداد در مسیر رشد فکری و تربیتی کودکان و نوجوانان طراحی شده است.

خواجه‌نژادیان گفت: آثار ارسالی به جشنواره با محوریت موضوع‌هایی همچون مفاهیم ملی و آیینی، «سرزمین من»، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و معرفی نام‌آوران تاریخی و انقلابی تولید شده‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز تعمیق هویت ملی و باورهای دینی در میان اعضای کانون باشند.

وی، تربیت اجتماعی، رشد خلاقیت فردی، تقویت تفکر جمعی، خودباوری در ارائه آثار و ایجاد نشاط تربیتی مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی را از مهم‌ترین اهداف تربیتی این جشنواره دانست.

۲۷۱ گروه به مرحله بعد راه یافتند

مدیرکل کانون فارس با تشریح روند داوری جشنواره بیان کرد: پس از پایان داوری‌های استانی، ۲۷۱ گروه از میان یک‌هزار و ۴۹۵ گروه شرکت‌کننده به مرحله بعد راه یافتند و آثار آنها برای ارزیابی نهایی به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.

به گفته وی، هیئت انتخاب جشنواره شامل شهروز حقی، صمد جلالیان، مجتبی حاذق و آذر مشهدی، آثار راه‌یافته را در روزهای ۲۰ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ مورد بررسی تخصصی قرار دادند و معیارهایی همچون کیفیت هنری، هماهنگی گروهی و خلاقیت در اجرا را در گزینش آثار مدنظر قرار دادند.

خواجه‌نژادیان همچنین از نقش عوامل اجرایی جشنواره در استان فارس تقدیر کرد و گفت: سحر نعیمی به عنوان دبیر جشنواره استان فارس، مجید خطبائی به عنوان نماینده استان در بخش واحد آفرینش‌های هنری و تجسمی، مریم جمالی به عنوان ناظر جشنواره در بخش فرهنگی و سمیه کشاورز در بخش روابط عمومی، مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی این رویداد را بر عهده داشتند.

وی در پایان گفت: در سومین دوره جشنواره، بخش ترویجی نیز با هدف تولید آثار متناسب با نیازهای روز به ساختار مسابقات افزوده شده و زمان و مکان برگزاری مرحله پایانی جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/