معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:
رسانهها خط مقدم نبرد روایتها هستند/ دقت و صداقت، رمز اعتماد عمومی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در آیین افتتاح پایگاه خبری تحلیلی «پیام قزوین پرس» با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در جنگهای ترکیبی و نبردهای اطلاعاتی، گفت: رسانههای مسئولیتپذیر با روایت صحیح و مقابله با اخبار گمراهکننده، از ارکان مهم بازدارندگی و حفظ امنیت روانی جامعه به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور در مراسم افتتاح پایگاه خبری تحلیلی «پیام قزوین پرس» ضمن گرامیداشت تلاشهای فعالان رسانهای و خبرنگاران، راهاندازی این رسانه را اقدامی مؤثر در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و تقویت جریان اطلاعرسانی در استان دانست.
وی با اشاره به تحولات حوزه رسانه و تغییر ماهیت تهدیدها در جهان امروز اظهار کرد: در شرایطی که جنگهای ترکیبی، عملیات روانی و نبردهای اطلاعاتی به یکی از مهمترین ابزارهای دشمنان تبدیل شده است، رسانهها نقشی فراتر از اطلاعرسانی صرف بر عهده دارند و به عنوان یکی از مؤلفههای مهم بازدارندگی عمل میکنند.
احمدپور افزود: رسانهای که بتواند با انتشار اخبار دقیق، تحلیلهای مستند و روایتهای صحیح، جریانهای خبری انحرافی و روایتهای گمراهکننده را خنثی کند، در حقیقت در حفظ امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه نقشآفرینی میکند.
معاون سیاسی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، صداقت و امانتداری را مهمترین سرمایه رسانهها عنوان کرد و گفت: در فضای پرشتاب و گسترده اطلاعات، اعتماد عمومی تنها زمانی شکل میگیرد که رسانهها به اصول حرفهای پایبند باشند و اخبار را با دقت، صحت و مسئولیتپذیری در اختیار مخاطبان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هر خبر امانتی در اختیار خبرنگار است و انتقال صحیح آن به افکار عمومی نیازمند دقت، انصاف و رعایت اصول اخلاق حرفهای است تا از شکلگیری شایعات، برداشتهای نادرست و انتشار اطلاعات غیرمعتبر جلوگیری شود.
احمدپور همچنین بر اهمیت روایتگری دقیق در عصر سرعت تأکید کرد و افزود: اگرچه سرعت در انتشار اخبار اهمیت دارد، اما نباید موجب کاهش دقت و صحت اطلاعات شود. تمایز یک رسانه حرفهای از سایر رسانهها در پایبندی به حقیقت، راستیآزمایی و ارائه روایتهای مستند است.
وی ابراز امیدواری کرد پایگاه خبری «پیام قزوین پرس» با بهرهگیری از ظرفیت خبرنگاران و فعالان رسانهای استان، در مسیر تولید محتوای حرفهای، تحلیلهای دقیق و اطلاعرسانی مسئولانه حرکت کرده و به مرجعی قابل اعتماد برای مردم و مدیران استان تبدیل شود.
در پایان این مراسم، پایگاه خبری تحلیلی «پیام قزوین پرس» به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.