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رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

یک کشته و 3 مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در محور خمین به اراک

یک کشته و 3 مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در محور خمین به اراک
کد خبر : 1825243
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی خمین به اراک حدفاصل سوارآباد و انجیرک، یک کشته و 3 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی خمین به اراک حدفاصل سوارآباد و انجیرک، به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهیدان عطیفه اراک و گیلی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که در این حادثه یک زن 46 ساله بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده ایت و 3 نفر دیگر نیز مصدوم شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: هر 3 نفر مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات درمانی و پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند فرایندهای درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک منتقل شدند.

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