ابهام درباره خبر خودکشی یک جوان جویای کار ماهشهری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
روز گذشته خبر و کلیپی درباره خودکشی یک جوان جویای کار ماهشهری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در برخی کانالها و شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ در حالی که برخی منابع، اصل وقوع این حادثه را تأیید کردهاند، اما درباره انگیزه این فرد اظهار بیاطلاعی میکنند و تاکنون هیچ نهاد مسئول در ماهشهر حاضر به تأیید یا تکذیب رسمی این خبر نشده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روز گذشته خبری درباره خودکشی یک جوان جویای کار ماهشهری در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در برخی کانالها و شبکههای اجتماعی منتشر و کلیپی نیز در ارتباط با این موضوع بازنشر شده است.
پیگیریهای خبرنگار ایلنا از برخی منابع محلی و مطلع نشان میدهد که اصل وقوع حادثه مورد تأیید این منابع قرار گرفته است، با این حال اطلاعات دقیقی درباره هویت فرد، محل دقیق وقوع حادثه و همچنین انگیزه احتمالی وی ارائه نشده است.
برخی منابع ضمن تأیید اصل خبر، درباره علت یا انگیزه این اقدام اظهار بیاطلاعی کرده و تأکید کردهاند که برای اظهارنظر دقیق درباره ابعاد حادثه باید منتظر اعلام نظر مراجع رسمی و مسئول ماند.
با وجود پیگیری خبرنگار ایلنا، تاکنون هیچیک از نهادهای مسئول در شهرستان ماهشهر، از جمله دستگاههای مرتبط با انتظامی، قضایی یا مسئولان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، حاضر به تأیید یا تکذیب رسمی این خبر نشدهاند.
از سوی دیگر، انتشار گسترده این خبر و کلیپ مرتبط با آن در فضای مجازی، ابهاماتی را درباره جزئیات حادثه ایجاد کرده است و نبود اطلاعرسانی رسمی، زمینه انتشار روایتهای مختلف و گاه تأییدنشده را فراهم کرده است.
ایلنا تا زمان اعلام رسمی جزئیات از سوی مراجع مسئول، از انتشار اطلاعات تأییدنشده درباره هویت فرد و انگیزه احتمالی وی خودداری میکند و پیگیری موضوع را تا روشن شدن ابعاد حادثه ادامه خواهد داد.