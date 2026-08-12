به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مریم بیدخام از آغاز روند راه‌اندازی بازارچه دائمی بانوان هنرمند در شهر اقبالیه خبر داد و اظهار کرد: این بازارچه با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه مستمر محصولات بانوان، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و تقویت نقش زنان در اقتصاد خانواده راه‌اندازی خواهد شد.

وی در نشست هماهنگی اجرای این طرح که با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه برگزار شد، افزود: فراهم‌سازی فضایی دائمی برای عرضه تولیدات بانوان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی، افزایش درآمد خانوارها و معرفی توانمندی‌های هنری، فرهنگی و صنایع‌دستی بانوان استان ایفا کند.

بیدخام با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها، تجهیز و ساماندهی غرفه‌ها، آموزش فعالان و توسعه بازاریابی، خاطرنشان کرد: بازارچه دائمی بانوان هنرمند می‌تواند به الگویی موفق برای حمایت از تولیدکنندگان خرد و توسعه مشاغل خانگی در استان تبدیل شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین همچنین به اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» در پارک‌های اقبالیه اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان، ایجاد فرصت فروش مستقیم محصولات و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی ضمن حذف واسطه‌ها، امکان ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان را فراهم کرده و زمینه رونق اقتصادی و توسعه بازار فروش محصولات بانوان را مهیا می‌کند.

در این نشست، نوروزی شهردار اقبالیه نیز با اعلام آمادگی کامل مدیریت شهری برای اجرای این طرح، بر همکاری شهرداری در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و حمایت از برنامه‌های توانمندسازی بانوان تأکید کرد.

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