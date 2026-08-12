هندیجان رکورددار رطوبت نسبی خوزستان با ثبت ۷۳ درصد
هندیجان با ثبت حداکثر رطوبت نسبی ۷۳ درصد در ۲۴ ساعت گذشته، بالاترین میزان رطوبت را در میان ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس آمار ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان، هندیجان در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۷۳ درصد، بیشترین میزان حداکثر رطوبت نسبی استان را داشته است.
پس از هندیجان، شادگان با ۶۸ درصد و ماهشهر با ۶۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
همچنین حداکثر رطوبت نسبی در گتوند ۵۸ درصد، کشاورزی اهواز ۵۳ درصد، ایذه ۵۱ درصد، آبادان و امیدیه هر کدام ۴۷ درصد، اهواز و هویزه هر کدام ۴۳ درصد و بهبهان ۴۲ درصد ثبت شد.
در ادامه این فهرست، رامشیر و شوش هر کدام با ۴۰ درصد، صفیآباد دزفول با ۳۴ درصد و آغاجاری، بستان و رامهرمز هر کدام با ۳۰ درصد قرار دارند.
دزپارت و لالی هر کدام ۲۸ درصد، شوشتر ۲۷ درصد، مسجدسلیمان ۲۵ درصد، هفتکل ۲۴ درصد و حسینیه با ۱۳ درصد، دیگر میزانهای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان بودند.
بر اساس این آمار، میانگین حداکثر رطوبت نسبی ثبتشده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۴۰.۹ درصد بوده است.
حسینیه با ثبت ۱۳ درصد، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی را در میان ایستگاههای مورد بررسی به خود اختصاص داد.