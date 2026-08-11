ضرب و شتم مدیر برق شهرستان عسلویه توسط یکی از سودجویان

به گزارش ایلنا، غلامرضا حشمتی افزود: در پی گزارش‌های مردمی درباره استفاده غیرمجاز از برق و سوختن مکرر کلیدهای ترانس، مدیر برق شهرستان عسلویه به همراه همکاران این شرکت و نیز با هماهنگی دستگاه قضایی برای ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات و هنگام جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز از منزل یکی از استخراج‌کنندگان، فرد متخلف به مدیر برق شهرستان عسلویه تعرض کردخ و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد. در پی این حادثه، آسیب جدی به مدیر برق وارد شده و وی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به دلایل قطعی‌های برق در عسلویه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: قطعی‌های برق در شهرستان عسلویه در بازه زمانی روزهای اخیر و همچنین مواردی که در سال گذشته اتفاق افتاده، ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرمجاز از شبکه برق بوده است.

حشمتی به درگیری عسلویه با پدیده فعالیت سوداگران انرژی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: شهرستان عسلویه به یکی از نقاط درگیر با پدیده استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت سوداگران انرژی تبدیل شده است و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول در سطح استان بوشهر و این شهرستان است.

وی بر ضرورت برخورد جدی با متخلفان حوزه انرژی و استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر آسیب جدی به تجهیزات برق و ایجاد اختلال در تأمین انرژی، حقوق عمومی و حقوق سایر مشترکان برق را نیز تضییع می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تأکید کرد: به‌رغم ناملایمات و مشکلاتی که از سوی برخی سارقان برق و سوداگران انرژی ایجاد می‌شود، کارکنان و نیروهای عملیاتی صنعت برق در مسیر تأمین برق پایدار و ارائه خدمات به شهروندان این استان ثابت‌قدم هستند و در این مسیر تمامی تلاش خود را بکار خواهند گرفت.

حشمتی به حمایت‌های دستگاه قضایی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: با حمایت دستگاه قضایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول، برخوردهای قاطع با سوداگران انرژی و افرادی که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق موجب تضییع حقوق عمومی می‌شوند، با جدیت تداوم خواهد داشت.

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