5 مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در کمربندی جدید زارچ به خرانق

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کمربندی جدید زارچ به خرانق، به مرکز ارتباطات اورژانس استان یزد اعلام شد.

وی به فرایند رسیدگی به این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله کدهای امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. بررسی‌های اولیه در صحنه وقوع حادثه نشان داد که این حادثه رانندگی 5 مصدوم در پی داشته است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

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