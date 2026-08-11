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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف یک فقره زمین‌خواری اراضی دولتی در استان یزد / ارزش زمین تصرف شده 1740 میلیارد ریال برآورد شد

کشف یک فقره زمین‌خواری اراضی دولتی در استان یزد / ارزش زمین تصرف شده 1740 میلیارد ریال برآورد شد
کد خبر : 1825038
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فرمانده انتظامی استان یزد به شناسایی و دستگیری یک فقره زمین‌خواری اراضی دولتی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک نفر عامل اصلی زمین‌خواری به ارزش 1740 میلیارد ریال در این استان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط فردی در شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضایی، متهم دستگیر شده را که اقدام به تصرف 28 هزار مترمربع زمین از اراضی دولتی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: با اقدام مأموران پلیس امنیت اقتصادی، این ملک که کارشناسان ارزش آن را 1740 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، رفع تصرف شد. متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار دلیری تصریح کرد: شهروندان قبل از خرید ملک حتماً اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند. همچنین تقاضا می‌شود هرگونه موارد مشکوک در خصوص تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری را به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

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