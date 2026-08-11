به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به داخل دره در محور مواصلاتی سی‌سخت به یاسوج محدوده نرسیده به پل کلو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی جمیعت هلال‌احمر به همراه 4 دستگاه آمبولانس از پایگاه توتنده به محل وقوع حادثه اعزام شدند. با اقدامات انجام شده مصدوم این حادثه رانندگی پس از امدادونجات اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده است.

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