رونمایی از نسخه خطی کتاب «معارج النبوه فی مدارج الفتوه» در کتابخانه حرم رضوی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی در مراسم رونمایی از کتاب خطی «معارج النبوه فی مدارج الفتوه» با قدمت 423 سال، به نام مؤلف این کتاب اشاره داشته و افزود: این کتاب خطی تألیف «معین‌الدین محمد بن محمد فراهی» است که حدود سال 909 هجری قمری وفات کرده است.

وی ادامه داد: این کتاب در سال 891 هجری قمری در موضوع فضائل، مناقب، سیره و تاریخ پیامبر اکرم (ص) کتابت شده است. طبق بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر 80 نسخه خطی از این اثر در کتابخانه‌های ایران وجود دارد که 32 نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

کتابت در سال 1025 هجری قمری

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی نیز گفت: این نسخه که به خط نستعلیق 25 سطری در 362 ورق در ابعاد 34 در 23 سانتی‌متر در سال 1025 هجری قمری نوشته شده، در اردیبهشت ماه 1386 توسط رهبر شهید به کتابخانه حرم رضوی اهداء شده بود.

سیدرضا صداقت حسینی به معرفی این کتاب خطی پرداخته و در این رابطه افزود: این نسخه از کتاب خطی «معارج النبوه فی مدارج الفتوه» با قدمت 423 سال، مشتمل بر یک مقدمه، 4 رکن و یک خاتمه به زبان فارسی است که به موضوع رحلت پیامبر اکرم (ص) در رکن چهارم آن پرداخته شده است.

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