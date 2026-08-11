مسدودسازی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداریهای سایبری در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از موفقیت کارآگاهان سایبری مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا در شناسایی و مسدودسازی بیش از ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان جرایم سایبری در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار عبدالوهاب حسنوند روز سهشنبه با اعلام این خبر به رسانهها با اشاره به اقدامات تخصصی و شبانهروزی کارآگاهان سایبری مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا افزود: این مرکز با بهرهگیری از توان تخصصی و واکنش سریع به گزارشهای مردمی، در چهار ماهه نخست سال جاری موفق شد مبلغ ۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از وجوه متعلق به قربانیان کلاهبرداریهای سایبری را شناسایی و در حسابهای مرتبط با کلاهبرداری مسدود کند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: فرآیند قانونی بازگشت این داراییها به مالباختگان در حال پیگیری است و شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری نیز در دستور کار قرار دارد که این اقدامات نشان دهنده سرعت عمل، دقت و اشراف اطلاعاتی کارآگاهان سایبری پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری است.
وی بیان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، تماسهای شهروندان با مرکز فوریتهای سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۴ درصد، حسابهای بانکی مرتبط با کلاهبرداران سایبری که مسدود شدهاند ۲۳ درصد و خطوط تلفن همراه مورد استفاده مجرمان سایبری که شناسایی و مسدود شدهاند نیز ۱۳.۲۵ درصد افزایش داشته که بیانگر اعتماد عمومی به این مرکز و افزایش آگاهی مردم نسبت به ضرورت گزارش سریع جرایم و تهدیدات سایبری است.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش جرایم سایبری گفت: شهروندان باید ضمن هوشیاری در فضای مجازی، هرگز روی لینکهای ناشناس و آلوده به فیشینگ کلیک نکنند و در خریدهای اینترنتی نیز پیش از تحویل و رؤیت کالا، از واریز وجه خودداری کنند.
سردار حسنوند در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این توصیههای ساده میتواند از بسیاری از کلاهبرداریهای اینترنتی جلوگیری کرده و امنیت مالی شهروندان را افزایش دهد.
وی از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع جرایم سایبری موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند تا امکان اقدام سریع، مسدودسازی حسابها و افزایش احتمال بازگشت وجوه فراهم شود.