به گزارش ایلنا از اصفهان ، علی محمد فصیحی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار کرد: تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، مصادف با ۲۸ صفر، تعطیل خواهد بود.

وی افزود: این تعطیلی به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و مطابق با تقویم تعطیلی سالانه موزه‌ها و اماکن تاریخی انجام می‌شود.

فصیحی تصریح کرد: تعطیلی موزه‌ها و اماکن تاریخی استان اصفهان صرفاً مربوط به روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه است و فعالیت این مجموعه‌ها از روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه از سر گرفته خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی استان اصفهان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۲ و ۲۳ مردادماه، مطابق برنامه معمول فعالیت خود پذیرای بازدیدکنندگان و گردشگران خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی می‌توانند از روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه برای بازدید از موزه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی تحت پوشش این اداره‌کل در سراسر استان برنامه‌ریزی کنند.

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