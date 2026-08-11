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۶ نفر در حوادث ۲۴ ساعت گذشته اصفهان جان باختند

۶ نفر در حوادث ۲۴ ساعت گذشته اصفهان جان باختند
کد خبر : 1824962
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مسوول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: ۱۱ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در این استان به وقوع پیوست که بر اثر آن متاسفانه ۶ نفر جان باختند و ۲۱ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی روز سه شنبه اظهار داشت: از مجموع حوادث ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، هفت مورد مربوط به حوادث جاده‌ای بود که منجر به فوت پنج نفر شده، سه مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز غرق شدگی در استخر ذخیره آب بوده است.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۴۶ نفر حادثه دیده بودند که از این تعداد، ۲۱ نفر مصدوم و سه نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: چهار نفر از حادثه دیدگان نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند و پنج نفر از مصدومان با تلاش نیروهای امدادی از خودروهای آسیب دیده رهاسازی شدند.

مسوول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان با اشاره به حادثه غرق شدگی در اصفهان گفت: ساعت ۸:۰۸ صبح ۲۰ مرداد ماه یک مرد ۴۳ ساله در استخر ذخیره آب واقع در خیابان دکتر حسابی اصفهان دچار غرق شدگی شد که با وجود اقدامات امدادی، جان خود را از دست داد.

وی همچنین به مشارکت نیروهای امدادی در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های کوهپایه، مورچه‌خورت شاهین‌شهر، قرقچی میمه، سه‌راهی جندق خور و بیابانک، پشته سمیرم، ابیازن نطنز و قودجان خوانسار در امدادرسانی به این حوادث مشارکت داشتند.

عابدی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در مجموع ۱۱ عملیات را در این مدت انجام دادند که بخش عمده آن مربوط به حوادث جاده‌ای بود.

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