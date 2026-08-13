ایلنا گزارش می دهد؛
نگین فیروزه ای آذربایجان گرفتار در وعده ها/گردشگران به دریاچه ارومیه برگشتند، زیرساختها جا ماندند
سواحل دریاچه ارومیه که سالها تصویر خشکی و نمکزار بر آن سایه انداخته بود، این روزها بار دیگر میزبان گردشگرانی از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با جان گرفتن دوباره دریاچه ارومیه صدای حضور گردشگران در سواحل آن و استقبال از تفریحاتی همچون قایقسواری و شنا، نشانهای امیدوارکننده از بازگشت این پهنه آبی به زندگی است
اما در کنار این تصویر امیدبخش، مشکلاتی نیز خودنمایی میکند که اگر برای آنها چارهای اندیشیده نشود، میتواند فرصت گردشگری دریاچه را به تهدیدی برای محیط زیست و نارضایتی گردشگران تبدیل کند.
رسیدن به ساحل دریاچه برای بسیاری از مسافران اما به این سادگیها نیست. ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به سواحل، گاه چند کیلومتر امتداد پیدا میکند و گردشگران ساعتها در خودروهای خود گرفتار میشوند. این موضوع نهتنها خستگی سفر را دوچندان میکند، بلکه نشان میدهد زیرساختهای حملونقل و مدیریت تردد متناسب با افزایش استقبال از دریاچه توسعه پیدا نکرده است.
این در حالی است که با احیای نسبی دریاچه ارومیه و افزایش حضور گردشگران، انتظار میرفت همزمان زیرساختهای گردشگری نیز متناسب با این ظرفیت توسعه پیدا کند، اما واقعیت ساحل چیز دیگری است.
نبود فضاهای مناسب برای استقرار و چادرزدن، کمبود سرویسهای بهداشتی، دسترسی محدود به آب شیرین و کمبود امکانات رفاهی، بخشی از مشکلاتی است که گردشگران در سواحل دریاچه با آن مواجهاند،کمبودهایی که در صورت ادامه روند افزایش سفرها، بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد.
اما شاید تلخترین تصویر در سواحل دریاچه، چیزی باشد که گردشگران از خود بر جای میگذارند، زبالههایی که در نبود مخازن کافی در نقاط مختلف ساحل رها شده و چهره طبیعت را مخدوش کردهاند.
بطریهای پلاستیکی، ظروف یکبارمصرف، کیسههای زباله و پسماندهای غذایی در گوشه و کنار ساحل دیده میشود، تصویری که با آنچه باید از یک مقصد گردشگری طبیعی و یکی از مهمترین زیستبومهای کشور به نمایش گذاشته شود، فاصله زیادی دارد.
البته همه تقصیرها را نمیتوان به گردن گردشگران انداخت. وقتی مخزن زباله به اندازه کافی در دسترس نباشد، سرویس بهداشتی محدود باشد و مدیریت پسماند متناسب با حجم مسافر پیشبینی نشده باشد، نمیتوان انتظار داشت ساحل بدون برنامهریزی و زیرساخت، خودبهخود پاکیزه بماند.
ساحل دریاچه ارومیه به امکانات گردشگری مجهز میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی از توسعه زیرساختهای رفاهی و گردشگری در حاشیه دریاچه ارومیه و آمادهسازی امکانات جدید در منطقه کاظمداشی خبر داد.
مرتضی صفری در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: در پی تأکید استاندار آذربایجانغربی بر تقویت زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه، اقدامات عمرانی و رفاهی در منطقه کاظمداشی با شتاب بیشتری اجرا شده است.
وی افزود: یک باب نمازخانه، ۲ هزار مترمربع فضای کمپینگ، ۱۳ آلاچیق، ۴۰ سکوی نشیمن و ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در این منطقه آمادهسازی و تجهیز شده است.
صفری ادامه داد: پس از تکمیل این زیرساختها، مدیریت مجموعه در قالب ماده ۲۷ به شهرداری قوشچی واگذار شده تا بهرهبرداری و نگهداری از آن با برنامهریزی منسجم انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانغربی گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری در حاشیه دریاچه ارومیه با هدف افزایش رفاه گردشگران، جذب مسافر و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی برای تجهیز سایر مناطق گردشگری این محدوده نیز ادامه خواهد داشت.
زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه دیگر پاسخگوی حجم مسافران نیست
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به استقبال بیسابقه مردم از بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، بر ساماندهی فوری زیرساختهای گردشگری و رفع مشکلات مسیرهای دسترسی، ایستهای بازرسی و پارکینگهای اطراف دریاچه تأکید کرد.
رضا رحمانی اظهار کرد: زیرساختهای موجود پاسخگوی حجم بالای تردد مسافران نیست و باید با همت جمعی، مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی و پارکینگها برطرف شود تا رفاه مسافران تأمین شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وضعیت فعلی و بهبود شرایط دریاچه ارومیه افزود: امسال میتواند سال آغازین احیای دریاچه باشد و تداوم این روند نیازمند اقدامات ریشهای و مستمر است.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر لایروبی مسیرهای ورود آب به دریاچه تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای متولی در استانهای حوضه آبریز باید لایروبی رودخانههای ورودی به دریاچه را بهصورت ضربتی و با سرعت انجام دهند.
رحمانی ابراز امیدواری کرد با اجرای تدابیر کارشناسی، سطح فعلی آب دریاچه تا سال آبی آینده حفظ و حتی افزایش یابد.
گره ترافیکی مسیر دریاچه ارومیه با ساماندهی محور شهید کلانتری باز میشود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای طرح بهسازی و ساماندهی محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه با هدف افزایش ظرفیت عبور، روانسازی ترافیک و ارتقای ایمنی مسیر خبر داد.
ارسلان شکری در گفتوگو با ایلنا، اظهار کرد: با اجرای این طرح و ایجاد و افزایش یک لاین رفت در مسیر ورودی، ظرفیت عبور و مرور در این محور پرتردد افزایش یافته و بخشی از گرههای ترافیکی، بهویژه در سفرهای تابستانی، کاهش مییابد.
وی افزود: عملیات بهسازی و ساماندهی محدوده پل میانگذر بهصورت امانی و با استفاده از توان اجرایی ادارهکل راهداری استان در حال انجام است که موجب سرعتبخشی به اجرای پروژه شده است.
شکری گفت: این طرح علاوه بر تسهیل تردد و کاهش ترافیک، با توجه به مجاورت مستقیم این محور با دریاچه ارومیه، نقش مهمی در خدماترسانی به مسافران و ارتقای کیفیت مسیر ورودی ارومیه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تأکید کرد: ساماندهی محور شهید کلانتری با هدف روانسازی ترافیک ورودی ارومیه، افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی به دریاچه ارومیه انجام میشود.
پاکسازی حاشیه دریاچه ارومیه از زبالههای رهاشده
هادی بصاری، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه،در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به افزایش حضور شهروندان و گردشگران در حاشیه دریاچه ارومیه اظهار کرد: رهاسازی پسماند توسط برخی افراد، چهره این سرمایه ارزشمند طبیعی را مخدوش کرده و پاکبانان سازمان با هدف حفظ پاکیزگی منطقه اقدام به جمعآوری زبالهها کردند.
وی افزود: پاکسازی حاشیه دریاچه ارومیه جزو وظایف ذاتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه نیست، اما این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و صیانت از طبیعت و ارتقای فرهنگ شهروندی در دستور کار قرار گرفته است.
بصاری همچنین از استقرار مخازن جمعآوری پسماند در حاشیه دریاچه خبر داد و از شهروندان و گردشگران خواست با استفاده از مخازن موجود و خودداری از رهاسازی زباله در طبیعت، در حفظ پاکیزگی و زیبایی این منطقه مشارکت کنند.
گزارش:بیتا اختیاری