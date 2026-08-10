به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه رأس ساعت ۱۸ و ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین لرزه در موقعیت ۳۲.۶۰۳ شمالی و ۴۷.۹۹۴ شرقی رخ داد. همچنین، این زمین لرزه که در ۲۵ کیلومتری حسینیه اندیمشک، ۳۷ کیلومتری شهر اندیمشک رخ داد، در شهرهای مختلف شمال خوزستان از جمله دزفول و اندیمشک احساس شد. تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

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