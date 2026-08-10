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ساعتی پیش اتفاق افتاد؛

وقوع زمین‌لرزه در شهر حسینه از توابع اندیمشک

وقوع زمین‌لرزه در شهر حسینه از توابع اندیمشک
کد خبر : 1824600
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زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر عصر امروز در شهر حسینیه اندیمشک به ثبت رسید که شدت این زمین لرزه در شهرهای شمال خوزستان نیز احساس شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه رأس ساعت ۱۸ و ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین لرزه در موقعیت ۳۲.۶۰۳ شمالی و ۴۷.۹۹۴ شرقی رخ داد.

همچنین، این زمین لرزه که در ۲۵ کیلومتری حسینیه اندیمشک، ۳۷ کیلومتری شهر اندیمشک رخ داد، در شهرهای مختلف شمال خوزستان از جمله دزفول و اندیمشک احساس شد.

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

 

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