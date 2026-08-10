خبرنگاران صدای کارگران و اقشار ضعیف جامعه هستند / امنیت شغلی کارگران باید از شعار به عمل تبدیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی عصر دوشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه کارگری مازندران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس، جامعه کارگری و رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار تنها یک مناسبت تقویمی و تشریفاتی نیست، چراکه خبرنگاران در تمام روزهای سال زبان مردم، کارگران و اقشار ضعیف جامعه هستند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران در انعکاس مشکلات جامعه کارگری افزود: خبرنگاران زبان مستضعفان و مردم هستند و بسیاری از مشکلات و مطالبات جامعه را به گوش مسئولان می‌رسانند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به پیشینه شکل‌گیری جنبش‌های کارگری در جهان، اظهار کرد: تکریم و توجه به مقام کارگر در فرهنگ اسلامی سابقه‌ای دیرینه دارد و پیامبر اسلام(ص) جایگاه و منزلت ویژه‌ای برای کارگر قائل بودند.

دریابیگی با بیان اینکه جامعه کارگری در طول تاریخ برای دستیابی به حقوق خود هزینه‌های زیادی پرداخته است، افزود: شکل‌گیری سازمان بین‌المللی کار نیز ریشه در مبارزات تاریخی کارگران و مطالبه حقوق آنان دارد.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه کار و کارگر، تصریح کرد: کار جوهره حیات انسان و کارگران ستون اصلی جامعه هستند و مسئولان باید بیش از گذشته هوای این قشر را داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه تشکیلات کارگری پس از انقلاب با حمایت امام خمینی(ره) شکل گرفت، گفت: خانه کارگر از معدود تشکل‌هایی است که منابع آن از دولت تأمین نمی‌شود و هزینه‌های آن از محل منابع کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های خانه کارگر در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی اظهار کرد: این مجموعه در سراسر کشور دارای مراکز و تشکل‌های مختلف است و تلاش کرده برای کارگرانی که امکان بیان مطالبات خود را ندارند، تریبونی برای طرح مشکلات و پیگیری حقوق آنان باشد.

دریابیگی ادامه داد: در سال‌های گذشته و به‌ویژه در جریان خصوصی‌سازی، خانه کارگر در حد توان از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کرده و در موضوعات مختلف مربوط به جامعه کارگری موضع‌گیری و پیگیری داشته است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه کارگری را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: چرا با وجود وعده‌هایی که دولت‌های مختلف درباره امنیت شغلی کارگران داده‌اند، هنوز این مطالبه اساسی محقق نشده است؟

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: کارگرانی که در دانشگاه‌ها، ادارات، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند، باید از امنیت شغلی برخوردار باشند.

وی با انتقاد از وضعیت قراردادهای موقت کارگران، تصریح کرد: وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد، کارگر هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است و این موضوع علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و خانوادگی نیز به دنبال داشته باشد.

دریابیگی با بیان اینکه مطالبات جامعه کارگری باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد، گفت: جریان کارگری متعلق به مردم و کارگران است و هدف ما پیگیری حقوق و مطالبات این قشر است.

وی ابراز امیدواری کرد مسئولان در ماه‌های آینده برای اجرای وعده‌های خود در قبال کارگران گام‌های عملی بردارند و افزود: امیدواریم شهریورماه امسال در راستای اجرای صحیح قانون و وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق در نیمه دوم سال، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

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