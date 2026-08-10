به گزارش ایلنا، استاندار گیلان با حضور در منزل مرحومه روح بخش امیر احمدی، درگذشت این بانوی نیکوکار را به خانواده وی تسلیت گفت و از سال‌ها تلاش و خدمات ماندگار او در عرصه امور خیر و عام‌المنفعه قدردانی کرد.

استاندار گیلان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره این بانوی خیر گفت: خیرانی که بخشی از زندگی و دارایی خود را وقف خدمت به مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان می‌کنند، آثار ماندگاری از خود در جامعه بر جای می‌گذارند و نام و یاد آنان همواره باقی خواهد ماند.

مرحومه روح بخش امیر احمدی از خیران نیک‌اندیش شهرستان ماسال بود که طی سال‌های فعالیت خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و آموزشی، اقدامات ارزشمندی برای حمایت از دانش‌آموزان و اقشار نیازمند انجام داد.

ساخت دو واحد آموزشی از جمله مدارس «بوعلی‌سینا ماسال» و «شاندرمن» از مهم‌ترین اقدامات این بانوی خیر در توسعه فضا‌های آموزشی استان گیلان به شمار می‌رود؛ اقداماتی که زمینه‌ساز برخورداری نسل‌های مختلف دانش‌آموزان از فضای آموزشی مناسب شده است.

این بانوی نیکوکار علاوه بر مدرسه‌سازی، در حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت، کمک به اقشار نیازمند و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز مشارکت داشت و بخشی از توان و دارایی خود را برای گره‌گشایی از مشکلات مردم اختصاص داد.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تداوم راه خیرخواهانه این بانوی فقید، فعالیت خیران را از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی استان دانست و بر پاسداشت یاد و نام نیکوکارانی که در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و حمایتی منشأ خیر و اثر بوده‌اند، تأکید کرد.

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