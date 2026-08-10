مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد:
اجرای 105 پروژه آموزشی به صورت همزمان در استان مرکزی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به پروژههای آموزشی در حال احداث استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: 105 پروژه آموزشی در سطح این استان به صورت همزمان در دست اجرا است. از این تعداد، 55 پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال اجرایی شدن است.
به گزارش ایلنا، رضا مظهری افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 41 پروژه آموزشی شامل طرحهای نهضت توسعه عدالت آموزشی و سایر پروژههای عمرانی حوزه نوسازی مدارس به بهرهبرداری میرسد تا در اختیار دانشآموزان قرار گیرد. همچنین تمامی تلاشها بر این است که 31 پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، در مجموع 140 پروژه برای استان مرکزی تعریف شده است. تاکنون 85 پروژه در گام نخست و 41 پروژه در گام دوم تکمیل، بهرهبرداری و تحویل آموزش و پرورش شده است. 55 پروژه از این نهضت در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و عملیات عمرانی آنها با جدیت پیگیری میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی بر اهمیت توسعه متوازن فضاهای آموزشی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: بهرهبرداری از 31 پروژه در آستانه مهر ماه سال جاری، نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای آموزشی، کاهش تراکم دانشآموزی و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان خواهد داشت.
مظهری به روند توسعه فضاهای آموزشی استان اشاره داشته و تصریح کرد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با استفاده از اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین مدرسهساز و همچنین همکاری دستگاههای اجرایی، روند توسعه زیرساختهای آموزشی را با هدف فراهمسازی محیطی ایمن، استاندارد و باکیفیت ادامه میدهد.