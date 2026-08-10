به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکی‌پویا افزود: در اجرای حکم شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان مرکزی مبنی بر محکومیت و تخریب اراضی ملی تصرف شده توسط فردی معلوم، حکم رفع تصرف اراضی ملی در احمدآباد شجاعیه شهرستان تفرش به مرحله اجرایی درآمد.

وی ادامه داد: این عملیات توسط مأمورین یگان حفاظت و رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تفرش انجام شده و مساحت 13 هکتار و 3751 مترمربع از اراضی ملی که توسط متصرف به شخم، شیار و کشاورزی تبدیل شده بود، از تصرف خارج شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: ارزش اراضی رفع تصرف شده حدود 20 میلیارد ریال برآورد شده و متصرف علاوه بر اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت یک میلیارد ریال خسارت به نفع صندوق دولت محکوم شده است.

سرهنگ ملکی‌پویا به اهداف اجرای حکم رفع تصرف اراضی ملی واقع در پلاک ثبتی احمدآباد شجاعیه شهرستان تفرش اشاره داشته و تصریح کرد: اجرای این حکم اقدامی در راستای صیانت از انفال و بیت‌المال و بازگرداندن اراضی تصرف شده به بیت‌المال بوده است.

انتهای پیام/