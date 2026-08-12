به گزارش خبرنگار ایلنا، رودخانه‌ای که روزگاری می‌توانست بخشی از هویت بصری ارومیه باشد، امروز در برخی نقاط بیشتر به یک بیشه‌زار در دل شهر شباهت دارد.

شهرچای از میانه ارومیه عبور می‌کند و از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد یک محور طبیعی، گردشگری و تفریحی برخوردار است.

این ظرفیت طبیعی اگر با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب همراه شود، می‌تواند چهره شهر را متحول کرده و حتی به یکی از مقاصد گردشگری شهری تبدیل شود.

اما آنچه امروز در بستر و حاشیه این رودخانه دیده می‌شود، فاصله زیادی با این ظرفیت دارد. نبود لایروبی مناسب در سال‌های گذشته، انباشت رسوبات و رشد پوشش گیاهی متراکم، بخش‌هایی از مسیر شهرچای را به فضایی نامناسب و نازیبا تبدیل کرده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سیمای شهری را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نگرانی‌هایی را درباره وضعیت رودخانه در زمان بارندگی‌های شدید ایجاد کرده است.

وقتی باران بیاید، ظرفیت رودخانه چقدر است؟

با نزدیک شدن به پاییز و آغاز فصل بارندگی، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود که آیا بستر فعلی شهرچای توان عبور حجم بالای روان‌آب‌ها را دارد؟

وجود رسوبات، انباشت گیاهان و ضایعات و رشد پوشش گیاهی متراکم در مسیر رودخانه می‌تواند ظرفیت عبور جریان آب را کاهش دهد و در صورت وقوع بارش‌های سنگین، احتمال بروز مشکلاتی همچون سرریز، آب‌گرفتگی و خسارت به مناطق مسکونی پیرامونی را افزایش دهد.

البته مسئله فقط خطر سیلاب نیست. شهرچای امروز یک فرصت از دست‌رفته برای ارومیه است، رودخانه‌ای که می‌توانست با ساماندهی اصولی، به یک محور پیاده‌روی، فضای سبز، گردشگری و تفریحی تبدیل شود و در کنار زیباسازی منظر شهری، به رونق اقتصاد گردشگری نیز کمک کند.

رودخانه‌های شهری در بسیاری از شهرها به عنوان یک سرمایه طبیعی مورد توجه قرار گرفته‌اند و با ایجاد مسیرهای پیاده‌روی، فضاهای سبز، امکانات تفریحی و گردشگری در اطراف آنها، به یکی از نقاط شاخص شهر تبدیل شده‌اند.

اما شهرچای ارومیه در شرایطی قرار دارد که به جای تبدیل شدن به یک جاذبه شهری، در بخش‌هایی به محلی برای رشد علف‌های هرز و پوشش گیاهی متراکم تبدیل شده است.

تاکید استاندار بر ضرورت ساماندهی رودخانه

در یک سال گذشته، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، بارها بر ضرورت ساماندهی رودخانه شهرچای، لایروبی بستر آن و استفاده از ظرفیت این رودخانه برای ایجاد یک محور گردشگری در ارومیه تأکید کرده است.

این تأکیدات بیانگر این است که موضوع شهرچای از نگاه مدیریت ارشد استان، صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی یا عمرانی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از برنامه توسعه گردشگری و زیباسازی شهری ارومیه باشد.

با این حال، با وجود گذشت حدود یک سال از طرح این مطالبات و تأکیدات، وضعیت شهرچای در عمل تغییر محسوسی نکرده است.

بی توجهی به تاکیدات مقام عالی استان این پرسش را ایجاد می‌کند که دستورات و تأکیدات استاندار در حوزه ساماندهی شهرچای دقیقاً در کدام مرحله متوقف شده است؟

از سوی دیگر، مدیریت شهری ارومیه نیز طی این مدت وعده‌های مختلفی درباره ساماندهی،جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت‌های شهرچای مطرح کرده است، وعده‌هایی که قرار بود این رودخانه را از یک مسیر عبور آب به یک فضای شهری زیبا، گردشگری و تفریحی تبدیل کند، اما بخش قابل توجهی از این وعده‌ها تاکنون در حد حرف باقی مانده است.

اکنون فاصله میان وعده‌های مدیریت شهری و وضعیت موجود شهرچای بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. اگر قرار بود شهرچای به یک محور گردشگری تبدیل شود، چرا هنوز برای ابتدایی‌ترین اقدام یعنی لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه اقدام مؤثری صورت نگرفته است؟ و اگر قرار است این رودخانه نقش خود را در مدیریت روان‌آب‌های شهری ایفا کند، چرا پیش از آغاز فصل بارندگی، ساماندهی آن در اولویت قرار نگرفته است؟

در شرایطی که استاندار آذربایجان‌غربی بر ساماندهی شهرچای تأکید کرده و مدیریت شهری نیز وعده‌هایی در این زمینه داده است، افکار عمومی اکنون بیش از وعده، منتظر اقدام عملی است.

شهرچایی سال‌هاست در برابر چشم شهروندان قرار دارد و وضعیت امروز آن نشان می‌دهد که میان آنچه درباره ساماندهی این رودخانه گفته شده و آنچه در میدان عمل اتفاق افتاده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

با نزدیک شدن به فصل پاییز و افزایش احتمال بارش‌های شدید، انتظار می‌رود استانداری و مدیریت شهری ارومیه به جای تکرار وعده‌ها، زمان‌بندی مشخصی برای لایروبی، پاکسازی و ساماندهی شهرچای اعلام و اجرای آن را به صورت شفاف به مردم گزارش کنند.

شهروندان ارومیه حق دارند بدانند رودخانه‌ای که می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری و منظر شهری تبدیل شود، چرا همچنان در وضعیت فعلی رها شده است.

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