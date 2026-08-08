علیرضا نصری
تجدید میثاق اصحاب رسانه قزوین با آرمانهای شهدا در روز خبرنگار
برای نخستینبار در تاریخ رسانه استان قزوین، آئین تجدید میثاق اصحاب رسانه با آرمانهای والای شهدا، همزمان با روز خبرنگار و به همت خانه مطبوعات استان قزوین برگزار شد. در این مراسم که در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، استاندار قزوین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات و جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای حضور داشتند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم مسیر آگاهیبخشی و رسالت حرفهای رسانه تأکید کردند.
عکاس: علیرضا نصری
کد خبر : ۱۸۲۳۸۰۸