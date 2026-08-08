به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تبریک ۱۷ مرداد به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران بازوی توانمند توسعه همه‌جانبه کشور در عرصه‌های مختلف هستند و باید از ظرفیت این قشر برای پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به شرایط فعالیت و زندگی خبرنگاران در کشور افزود: واقعیت این است که شرایط زندگی خبرنگاران با استانداردها و آرمان‌هایی که داریم تطبیق ندارد و بابت تمام قصورهایی که در حق جامعه خبرنگاری وجود داشته، از خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه صدها رسانه در استان مازندران در حوزه‌های مختلف مکتوب و برخط فعالیت دارند، گفت: خبرنگاران ظرفیت بی‌بدیلی برای کشور هستند و هر مسئول و مدیری که از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کند، حتماً به کشور خدمت کرده است.

بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت نقدپذیری مسئولان ادامه داد: از رسانه‌ها می‌خواهم عملکرد شش‌ساله من و همکارانم را نقد کنند. پیشنهاد می‌کنم دبیرخانه‌ای تشکیل شود و نقد عملکرد شش‌ساله من تا پایان شهریورماه جمع‌آوری و به رسانه‌ها اعلام شود.

وی افزود: آمادگی دارم در یک نشست، تریبون را در اختیار منتقدان قرار دهم تا عملکرد من را نقد کنند و من نیز شنونده این نقدها باشم. بهترین تریبون، تریبون رسانه است و باید از این ظرفیت برای شناخت نقاط ضعف و اصلاح عملکرد استفاده کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر اینکه باید میان نقد و تخریب تفاوت قائل شد، گفت: رسانه حق دارد نقد کند و من از نقدهای منصفانه و کارشناسی استقبال می‌کنم، اما تخریب را نمی‌پذیرم.

بابایی کارنامی با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه استان مازندران اظهار کرد: خبرنگاران می‌توانند مسئولان را تشویق کنند، اشتباهات آنها را تذکر دهند و عملکرد مدیران را نقد کنند. اگر این نقدها دلسوزانه، فنی و بر اساس واقعیت باشد، به اصلاح امور و توسعه کشور کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، گفت: مجلس ذاتاً پرسشگر است، اما نماینده‌ای که از وزیر سؤال می‌کند، تحقیق و تفحص انجام می‌دهد یا درباره عملکرد دستگاهی اظهارنظر می‌کند، خودش نیز باید پاسخگو باشد. حرف زدن آسان است و هزینه‌ای ندارد، اما اصلاح امور نیازمند نگاه کارشناسی و دلسوزانه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر ضرورت حمایت از اقدامات توسعه‌ای در مازندران تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها در کنار نقد، ظرفیت‌ها و اقدامات مثبت را نیز ببینند و با مطالبه‌گری صحیح، مسئولان را برای اجرای پروژه‌های مهم استان همراهی کنند.

وی با اشاره به پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: مجلس از سال ۱۴۰۱ این موضوع را پیگیری کرده و دولت در این زمینه چند گام به جلو برداشته است، اما مجلس همچنان بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حرکت به سمت یک نظام عادلانه تأکید دارد.

بابایی کارنامی با قدردانی از خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه رسانه، بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید ضمن بیان مشکلات و مطالبه‌گری، امید را نیز در جامعه تقویت کنند و مردم را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور همراه سازند.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به عملکرد استاندار مازندران گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم به استاندار فرصت دهند تا برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ استان به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه استاندار مازندران برای اجرای پروژه‌های مهم و مگاپروژه‌های استان زمان می‌گذارد، افزود: طرح‌هایی مانند پسماند، منطقه آزاد، توسعه راه‌های اصلی و فرعی، آزادراه قائمشهر ـ ساری و توسعه فرودگاه ساری از جمله پروژه‌هایی هستند که نیازمند پیگیری و حمایت جدی هستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تأکید کرد: رسانه‌ها در کنار نقد عملکرد استاندار، اقدامات و ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه استان را نیز ببینند و اجازه دهند نتایج این پروژه‌ها در آینده خود را نشان دهد.

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