بابایی کارنامی: خبرنگاران بهترین تریبون برای نقد عملکرد مسئولان هستند/ آمادهام عملکرد ۶ سالهام را به رسانهها بسپارم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود با تأکید بر ضرورت نقد عملکرد مسئولان از سوی رسانهها گفت: خبرنگاران بهترین تریبون برای نقد هستند و آمادگی دارم عملکرد ششسالهام را در معرض نقد رسانهها قرار دهم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تبریک ۱۷ مرداد به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران بازوی توانمند توسعه همهجانبه کشور در عرصههای مختلف هستند و باید از ظرفیت این قشر برای پیشرفت کشور استفاده کرد.
وی با اشاره به شرایط فعالیت و زندگی خبرنگاران در کشور افزود: واقعیت این است که شرایط زندگی خبرنگاران با استانداردها و آرمانهایی که داریم تطبیق ندارد و بابت تمام قصورهایی که در حق جامعه خبرنگاری وجود داشته، از خبرنگاران عذرخواهی میکنم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه صدها رسانه در استان مازندران در حوزههای مختلف مکتوب و برخط فعالیت دارند، گفت: خبرنگاران ظرفیت بیبدیلی برای کشور هستند و هر مسئول و مدیری که از ظرفیت رسانهها استفاده کند، حتماً به کشور خدمت کرده است.
بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت نقدپذیری مسئولان ادامه داد: از رسانهها میخواهم عملکرد ششساله من و همکارانم را نقد کنند. پیشنهاد میکنم دبیرخانهای تشکیل شود و نقد عملکرد ششساله من تا پایان شهریورماه جمعآوری و به رسانهها اعلام شود.
وی افزود: آمادگی دارم در یک نشست، تریبون را در اختیار منتقدان قرار دهم تا عملکرد من را نقد کنند و من نیز شنونده این نقدها باشم. بهترین تریبون، تریبون رسانه است و باید از این ظرفیت برای شناخت نقاط ضعف و اصلاح عملکرد استفاده کنیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر اینکه باید میان نقد و تخریب تفاوت قائل شد، گفت: رسانه حق دارد نقد کند و من از نقدهای منصفانه و کارشناسی استقبال میکنم، اما تخریب را نمیپذیرم.
بابایی کارنامی با اشاره به نقش رسانهها در توسعه استان مازندران اظهار کرد: خبرنگاران میتوانند مسئولان را تشویق کنند، اشتباهات آنها را تذکر دهند و عملکرد مدیران را نقد کنند. اگر این نقدها دلسوزانه، فنی و بر اساس واقعیت باشد، به اصلاح امور و توسعه کشور کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، گفت: مجلس ذاتاً پرسشگر است، اما نمایندهای که از وزیر سؤال میکند، تحقیق و تفحص انجام میدهد یا درباره عملکرد دستگاهی اظهارنظر میکند، خودش نیز باید پاسخگو باشد. حرف زدن آسان است و هزینهای ندارد، اما اصلاح امور نیازمند نگاه کارشناسی و دلسوزانه است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر ضرورت حمایت از اقدامات توسعهای در مازندران تأکید کرد و گفت: رسانهها در کنار نقد، ظرفیتها و اقدامات مثبت را نیز ببینند و با مطالبهگری صحیح، مسئولان را برای اجرای پروژههای مهم استان همراهی کنند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: مجلس از سال ۱۴۰۱ این موضوع را پیگیری کرده و دولت در این زمینه چند گام به جلو برداشته است، اما مجلس همچنان بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حرکت به سمت یک نظام عادلانه تأکید دارد.
بابایی کارنامی با قدردانی از خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه رسانه، بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: رسانهها باید ضمن بیان مشکلات و مطالبهگری، امید را نیز در جامعه تقویت کنند و مردم را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور همراه سازند.
بابایی کارنامی همچنین با اشاره به عملکرد استاندار مازندران گفت: از رسانهها میخواهم به استاندار فرصت دهند تا برنامهها و پروژههای بزرگ استان به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه استاندار مازندران برای اجرای پروژههای مهم و مگاپروژههای استان زمان میگذارد، افزود: طرحهایی مانند پسماند، منطقه آزاد، توسعه راههای اصلی و فرعی، آزادراه قائمشهر ـ ساری و توسعه فرودگاه ساری از جمله پروژههایی هستند که نیازمند پیگیری و حمایت جدی هستند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تأکید کرد: رسانهها در کنار نقد عملکرد استاندار، اقدامات و ظرفیتهای ایجادشده برای توسعه استان را نیز ببینند و اجازه دهند نتایج این پروژهها در آینده خود را نشان دهد.