کشف 10 قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی گفت: با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را بکار گرفتند.

وی به تعداد سلاح‌های جنگی کشف شده اشاره کرده و ادامه داد: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد 10 قبضه سلاح جنگی کلت کمری، را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به متواری شدن قاچاقچیان اشاره کرده و اظهار داشت: قاچاقچیان سلاح‌های فوق با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری شدند، اما تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد.

سردار شجاعی به مقاصد سوء قاچاقچیان اشاره داشته و تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناامن کردن جامعه وارد کشور کنند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

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