موقوفه کاظمی ظرفیت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در جریان بازدید از موقوفه مرحوم کاظمی که با حضور دادستان مرکز استان، معاونان و جمعی از مسئولان قضایی فارس انجام شد، در نشست با اعضای هیأت‌مدیره این مجموعه اظهار کرد: موقوفه کاظمی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان فارس است که با نگاهی آینده‌نگر، مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه و با هدف خدمت به عرصه‌های علمی و اجتماعی شکل گرفته است.

وی افزود: این مجموعه امروز می‌تواند در حوزه‌های پژوهش‌های حقوقی، علوم جنایی، جرم‌شناسی و پیشگیری از وقوع جرم، نقشی مؤثر و راهگشا ایفا کند و به یکی از پشتوانه‌های علمی برای تصمیم‌سازی و اصلاح اجتماعی تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری فارس با تجلیل از نیت مرحوم کاظمی، واقف این مجموعه، تصریح کرد: وقف زمانی ماندگار و اثرگذار خواهد بود که بر پایه شناخت صحیح از نیازهای جامعه شکل گیرد و آثار آن در حل مسائل مردم، اصلاح جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمایان شود.

رجایی‌نسب با بیان اینکه «چشمه وقف همچنان ساری و جاری است»، خاطرنشان کرد: نیت مرحوم کاظمی نشان‌دهنده شناخت دقیق وی از نیازهای علمی و اجتماعی جامعه بوده و این موقوفه امروز می‌تواند منشأ اقدامات ارزشمند در حوزه ارتقای دانش حقوقی و اصلاح اجتماعی باشد.

وی ترکیب هیأت‌مدیره موقوفه کاظمی را «وزین، متشرع و قابل اعتماد» توصیف کرد و گفت: عملکرد این مجموعه به‌گونه‌ای است که نیازی به نظارت مداخله‌ای دستگاه قضایی احساس نمی‌شود، چراکه فعالیت‌ها در چارچوب نیت واقف و با رویکردی شفاف و در مسیر خدمت به جامعه دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه پژوهشی علوم جنایی موقوفه کاظمی اظهار داشت: اقدامات بدیع و ارزشمندی در این مجموعه انجام شده است و ظرفیت علمی و پژوهشی آن می‌تواند در بررسی مسائل حقوقی، قضایی و اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: اگر بتوان حتی یک اصلاح مؤثر در جامعه ایجاد کرد، اقدامی ارزشمند انجام شده است و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند موقوفه کاظمی می‌تواند دستاوردهای مهمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای فرهنگ حقوقی و اصلاح اجتماعی به همراه داشته باشد.

رجایی‌نسب همچنین از آمادگی دستگاه قضایی استان برای همکاری با این مجموعه خبر داد و گفت: دادگستری فارس در چارچوب وظایف قانونی خود، به‌ویژه در حوزه صیانت از موقوفات و پاسداری از نیت واقفان، آمادگی کامل برای تعامل و همکاری با موقوفه کاظمی را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمله‌ای از مرحوم کاظمی مبنی بر اینکه «در جامعه‌ای که قوه قضاییه پای کار باشد و بدنه سالمی داشته باشد، آن جامعه موفق خواهد بود»، اظهار کرد: این نگاه بیانگر توجه عمیق این واقف نیک‌اندیش به جایگاه عدالت، سلامت دستگاه قضایی و نقش آن در اصلاح ساختارهای اجتماعی است.

در پایان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان فارس و هیأت همراه از کتابخانه تخصصی جرم‌شناسی موقوفه کاظمی بازدید کردند. این کتابخانه با هدف پشتیبانی علمی از پژوهش‌های حقوقی، مطالعات علوم جنایی و طرح‌های پیشگیرانه راه‌اندازی شده و با برخورداری از منابع تخصصی، زمینه استفاده پژوهشگران، دانشجویان، قضات و فعالان حوزه حقوق و جرم‌شناسی را فراهم کرده است.

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