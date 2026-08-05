کشف بیش از ۱۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز رمزارز در اردبیل

به گزارش ایلنا، علی مبشر در تشریح این خبر اظهار کرد: این دستگاه‌ها با استفاده مستقیم و غیرمجاز از شبکه برق، اقدام به استخراج رمزارز می‌کردند که با همکاری نیروهای عملیاتی و لوازم اندازه گیری شرکت، مراجع قضایی و انتظامی شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی با عنوان اینکه مصرف انرژی دستگاه های مکشوفه بیش از 400 هزار کیلووات انرژی را شامل می شود افزود: استفاده غیرقانونی از برق، به‌ویژه در شرایط اوج مصرف و هنگام ضرورت تأمین برق مراکز حیاتی، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق محسوب می شود.

مجری جمع آوری برق های غیرمجاز و رمزارز شرکت برق اردبیل با اشاره به حساسیت شرایط تأمین برق در روزهای اوج گرمای تابستان و همچنین ضرورت حفظ پایداری شبکه در مقاطع بحرانی، گفت: در شرایطی که تأمین برق مشترکان خانگی و صنعتی، مراکز درمانی و سایر مراکز حساس از اولویت‌های اصلی صنعت برق است، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، اقدامی غیرمسئولانه و تضییع حقوق عموم مردم محسوب می‌شود.

مبشر با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز و پدیده قاچاق برق گفت: از هم‌ استانی‌ های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سمات به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد گفت: در دستورالعمل های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو، سقف پرداخت پاداش گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است که امیدواریم هم استانی های عزیز با احساس مسئولیت و در راستای همراهی برای تامین برق پایدار، در صورت مشاهده موارد مشکوک، در جهت جمع آوری و برخورد با متخلفان، خادمان خود در توزیع برق استان را مطلع کنند.

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