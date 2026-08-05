مرز خسروی در آستانه ثبت یک میلیون تردد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی روز چهارشنبه با تشریح آخرین آمار تردد زائران اظهار کرد: از مجموع ۹۷۰ هزار و ۵۰۹ تردد ثبت‌شده در مرز خسروی، ۵۴۴ هزار و ۸۷۱ نفر از کشور خارج شده‌اند و ۴۲۵ هزار و ۶۳۸ نفر نیز پس از زیارت عتبات عالیات وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: افزایش تعداد ورود زائران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مرحله اصلی بازگشت زائران اربعین آغاز شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی با آمادگی کامل در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن مستقر هستند تا بازگشت زائران با کمترین مشکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد شبانه‌روز گذشته، همزمان با روز اربعین حسینی، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۷۵ هزار و ۸۵۲ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۶۵ هزار و ۹۸۲ نفر وارد کشور شده و ۹ هزار و ۸۷۰ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده افزایش حجم بازگشت زائران پس از برگزاری مراسم اربعین است.

سلیمی تأکید کرد: مرز خسروی به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت بالای پذیرش زائران و فعالیت شبانه‌روزی، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین به شمار می‌رود و در روزهای اوج بازگشت نیز خدمات‌رسانی بدون وقفه در این مرز ادامه دارد.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مدیریت موج بازگشت زائران افزود: نیروهای راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان و پایانه مرزی خسروی مستقر هستند و با همکاری پلیس راه، هلال‌احمر، اورژانس، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم برای روان‌سازی ترافیک، هدایت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات رفاهی به زائران در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: ساماندهی ناوگان اتوبوسی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، استقرار اکیپ‌های راهداری، نظارت بر وضعیت راه‌ها و حضور شبانه‌روزی عوامل اجرایی از جمله برنامه‌هایی است که برای تسهیل بازگشت زائران و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی پیش‌بینی شده است.

سلیمی همچنین از زائران خواست زمان بازگشت خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که سفر خود را به روزهای پایانی اجرای طرح اربعین موکول نکنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت ۲۴ ساعته مرز خسروی و فراهم بودن امکانات لازم، زائران می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و انتخاب زمان مناسب برای بازگشت، از ازدحام احتمالی در روزهای پایانی جلوگیری کرده و سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.

مرز بین‌المللی خسروی در سال‌های اخیر به‌دلیل توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت پذیرش زائران و دسترسی مناسب به شبکه راه‌های کشور، به یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند بازگشت زائران، شمار ترددها از این گذرگاه رسمی به‌زودی از مرز یک میلیون نفر عبور کند.

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