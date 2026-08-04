معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان کردستان در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا، به منظور مدیریت ناترازی انرژی، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار کردستان، فعالیت کاری تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و بانکهای این استان، روز چهارشنبه 14 مرداد ماه تعطیل اعلام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد عظیمملک بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید داشته و افزود: در این راستا از مدیران دستگاههای اجرایی استان تقاضا میشود شخصاً بر خاموش بودن سامانههای سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.
وی به نحوه کارکرد دستگاههای خدماترسان استان کردستان در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه اشاره کرده و ادامه داد: دستگاههای اجرایی خدماترسان، امدادی، خدماتی، عملیاتی مراکز نظامی و انتظامی و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت این دستگاهها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان به فعالیت اکیپهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق در روز چهارشنبه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اکیپهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق این استان در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه به صورت میدانی فرایند پایش میزان مصرف برق را انجام خواهند داد.
عظیمملک تصریح کرد: به دلیل حفظ تداوم خدماترسانی و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان، از مدیران بانکهای استان کردستان تقاضا میشود در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه، شعب کشیک فعال را تعیین و اطلاعرسانی لازم را انجام دهند تا شهروندان بدون وقفه از خدمات بانکی بهرهمند شوند.