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رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس:

زمان شیوع بیماری وبا از خرداد تا آبان ماه است

زمان شیوع بیماری وبا از خرداد تا آبان ماه است
کد خبر : 1822258
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رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس گفت: زمان شیوع بیماری وبا از خرداد تا آبان ماه است و تمامی آزمایش‌های مرتبط با این بیماری رایگان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از گلستان، ، عبدالرحیم پالیده گفت: وبا یک بیماری اسهالی واگیردار است که میکروب آن بیشتر از طریق آب و مواد غذایی آلوده به انسان منتقل می‌شود و درصورت رسیدن به مرحله حاد تا ۱.۹ درصد سبب مرگ فرد می‌شود. 

وی از آمادگی مراکز درمانی، بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت گنبدکاووس جهت ارائه خدمات به مبتلایان به این بیماری، افزود: تمامی آزمایش‌های مرتبط با این بیماری رایگان انجام می‌شود. 

وی افزود: نظارت مستمر بر آب آشامیدنی و میزان کلر آن بویژه در مناطق روستایی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و توزیع بروشورهای اطلاع‌رسانی را از جمله اقدامات مرکز بهداشت گنبدکاووس برای جلوگیری از ابتلای احتمالی افراد به بیماری است. 

وی افزود: استفاده از آب آشامیدنی سالم و لوله کشی و شستشوی اصولی همراه با ضدعفونی میوه و سبزیجات، خرید نکردن مواد غذایی بویژه به صورت فله و فاقد علائم بهداشتی از فروشندگان دوره گرد و شستشوی مرتب دست‌ها از اصول اولیه و مراقبتی جلوگیری از ابتلا به این بیماری است. 

وی، زمان شیوع بیماری وبا را از خرداد تا آبان ماه دانست و اضافه کرد: تاکنون مورد مثبتی از این بیماری در گنبدکاووس مشاهده نشده است اگرچه درسال گذشته یک مورد مثبت در این شهرستان شناسایی و به موقع درمان شد.

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