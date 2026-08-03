به گزارش ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی عصر امروز در نشست مدیران ارشد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مدیران نظام مهندسی ساختمان استان که برای کاهش تخلفات فنی در تأسیسات شهری انجام شد، گفت: این تفاهم‌نامه با هدف هم‌سویی استانداردهای اجرایی در ساختمان‌ها و حذف الگوهای غلط در بهره‌برداری از شبکه آب تدوین شده است.

وی افزود: ما به دنبال ایجاد سیستمی هستیم که در آن دانش فنی نظام مهندسی و الزامات اجرایی آبفا در یک نقطه تلاقی کنند تا خروجی کار، حداکثر بهره‌وری و حداقل تخلف باشد.»

مدیرعامل شرکت آ‌ب‌وفاضلاب استان بیان کرد: یکی از محورهای کلیدی این نشست، بررسی وضعیت «نصب پمپ‌های آب در ساختمان‌ها» بود. در این راستا، بر لزوم نظارت دقیق و سخت‌گیرانه مهندسین ناظر بر نحوه استقرار پمپ‌ها بر اساس قوانین جاری و مفاد تفاهم‌نامه تأکید شد.

بیرنوندی تصریح کرد که نصب غیر اصولی پمپ‌ها، علاوه بر آسیب به خود تجهیزات، باعث ایجاد فشار نامتعارف در شبکه و افت فشار برای سایر مشترکین می‌شود.

وی ادامه داد: طبق این تفاهم‌نامه نصب صحیح پمپ‌ها، از جمله رعایت مکان استاندارد، استفاده از اتصالات ضدلرزش و جلوگیری از ایجاد ضربه در شبکه و استفاده از مخازن مناسب در اتصال به پمپ باید تحت نظارت مستقیم مهندسین باشد تا پایداری شبکه توزیع آب در سطح شهر تضمین شود.

مدیرعامل شرکت آ‌بفای قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، هرگونه تخلف در نصب تجهیزات پمپاژ در ساختمان‌های جدید و موجود، توسط مهندسین ناظر شناسایی و بر اساس استانداردهای فنی آبفا اصلاح خواهد شد.

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