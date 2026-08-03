سومار ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی اربعین را دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز دوشنبه ۱۲ مرداد در جریان بازدید میدانی از مرز سومار در شهرستان گیلانغرب، افتتاح این مرز برای تردد زائران اربعین را اتفاقی مهم و مبارک دانست و اظهار کرد: این موفقیت را به مردم استان کرمانشاه، به‌ویژه مردم شهرستان گیلانغرب که با روحیه‌ای حسینی و انقلابی در خدمت‌رسانی به زائران حضور دارند، تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به سفر پیشین خود به منطقه افزود: با وجود علاقه و پیگیری جدی برای راه‌اندازی مرز سومار، تصور نمی‌کردم این مرز با چنین سرعتی آماده بهره‌برداری شود، اما امروز شاهد تردد زائران از این گذرگاه هستیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تاکنون بیش از دو هزار نفر از مرز سومار عبور کرده‌اند، گفت: آغاز تردد زائران از این مرز نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن برای توسعه سفرهای اربعینی است.

پورجمشیدیان موقعیت جغرافیایی سومار را از مهم‌ترین مزیت‌های این مرز عنوان کرد و افزود: این گذرگاه فاصله کوتاهی تا بغداد و کاظمین دارد و زائران پس از آن می‌توانند مسیر خود را به سمت کربلا و نجف ادامه دهند؛ موضوعی که سومار را به یکی از مناسب‌ترین مسیرهای دسترسی به عتبات عالیات تبدیل کرده است.

وی با اشاره به رضایت زائران از این مسیر اظهار کرد: کیفیت مناسب جاده‌ها، امنیت مطلوب و حضور مؤثر نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرز سومار است. علاوه بر این، راه‌اندازی این مرز ظرفیت اقتصادی ارزشمندی برای مردم منطقه و استان کرمانشاه ایجاد خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر کشور همچنین از مشارکت مردم گیلانغرب در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و گفت: امسال موکب‌های این شهرستان به‌صورت آزمایشی در مرز سومار برپا شدند و با وجود محدود بودن تعداد زائران، خدمات مطلوبی ارائه کردند که رضایت زائران را به همراه داشت.

وی با تأکید بر اینکه سومار در سال‌های آینده به یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور تبدیل خواهد شد، افزود: موقعیت مناسب جغرافیایی، مسیر کوتاه، امنیت بالا و انگیزه مردم منطقه، مهم‌ترین مزیت‌های این مرز است.

پورجمشیدیان با اشاره به پیشینه دفاع مقدس در منطقه نیز گفت: سومار و گیلانغرب از مناطق ماندگار دوران دفاع مقدس هستند و همین سابقه تاریخی می‌تواند انگیزه زائران برای انتخاب این مسیر را افزایش دهد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از هدف‌گذاری برای تردد دست‌کم ۱۰۰ هزار زائر از مرز سومار در اربعین سال آینده خبر داد و اظهار کرد: انتظار داریم ابتدا مردم منطقه و سپس زائران سراسر کشور از این مرز استفاده کنند تا بتوانند با سرعت، آرامش و سهولت بیشتری سفر خود را آغاز کنند.

وی همچنین با اشاره به استقبال مردم در دو سوی مرز گفت: علاوه بر خدمات مردم گیلانغرب، خیران عراقی نیز امکانات مناسبی برای زائران فراهم کرده‌اند که این همراهی، ظرفیت سومار را برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین دوچندان می‌کند.

پورجمشیدیان یکی دیگر از مزیت‌های راه‌اندازی مرز سومار را توزیع متوازن زائران میان مرزهای کشور عنوان کرد و افزود: فعال شدن این مرز موجب کاهش ازدحام در سایر گذرگاه‌ها، افزایش سرعت تردد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران خواهد شد.

وی از قرار گرفتن مرز سومار در ساختار رسمی مرزهای اربعینی کشور خبر داد و گفت: در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین، با حضور استاندار کرمانشاه، تصویب رسمی این مرز را در دستور کار قرار خواهیم داد. با این اقدام، سومار از اعتبارات، حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ویژه ستاد مرکزی اربعین برای توسعه زیرساخت‌ها بهره‌مند خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مدیریت استان کرمانشاه در اربعین امسال تقدیر کرد و گفت: مدیریت مطلوب استاندار و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان موجب شده است خدمات‌رسانی در مرزهای خسروی و سومار در شرایط مناسبی انجام شود.

وی افزود: آماده‌سازی مسیرهای تردد، توسعه زیرساخت‌ها، احداث سایه‌بان‌ها و استقرار موکب‌های متعدد از سراسر کشور، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را در مرز خسروی و سومار فراهم کرده است.

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