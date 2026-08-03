تعطیلی ادارات و بانکهای کرمانشاه در روز چهارشنبه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از تعطیلی ادارات و بانکهای استان در روز چهارشنبه(۱۴ مرداد) خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها(بجز شعب کشیک)، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.
بالایی با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی گرفته شده، افزود: خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و ... از شمول این تصمیم مستثنی بوده و بانکها نیز موظف به مشخص کردن شعب کشیک برای تداوم خدمترسانی هستند.
معاون استاندار کرمانشاه اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مشمول این تعطیلی نیستند و مکلفند در محل کار حاضر شده و خدمت رسانی را ادامه دهند.
وی افزود: ادارات دولتی موظفاند پس از پایان ساعت اداری امروز(دوشنبه) تا آغاز روز شنبه تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی(بجز موارد اضطراری) را خاموش کنند. شرکت توزیع برق نیز مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به قطع برق دستگاه اجرایی متخلف اقدام کند.
بالایی گفت: برنامه آزمونهای آموزش و پرورش و دانشگاهها تابع سیاستهای اعلام شده از سوی وزارتخانههای مربوطه است و مشمول این تعطیلی نمیشود.