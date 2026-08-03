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رئیس امور منابع آب شهرستان اهر خبر داد

استقرار ۲۴ ساعته اکیپ‌های گشت و بازرسی در اهرچای برای حفاظت از حقابه‌های قانونی کشاورزان

استقرار ۲۴ ساعته اکیپ‌های گشت و بازرسی در اهرچای برای حفاظت از حقابه‌های قانونی کشاورزان
کد خبر : 1821958
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رئیس امور منابع آب شهرستان اهر از استقرار شبانه‌روزی اکیپ‌های گشت و بازرسی در مسیر رودخانه اهرچای به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و تأمین حقابه قانونی کشاورزان پایین‌دست سد ستارخان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، وحید حسن‌زاده اظهار کرد: همزمان با رهاسازی آب سد ستارخان برای تأمین نیاز آبی اراضی و روستاهای پایین‌دست، اکیپ‌های گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان به مدت ۱۰ روز و به‌صورت ۲۴ ساعته در مسیر رودخانه اهرچای مستقر شده‌اند تا بر روند توزیع آب نظارت مستمر داشته و از هرگونه برداشت غیرمجاز جلوگیری کنند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقابه‌های قانونی، برقراری عدالت در توزیع آب و اطمینان از رسیدن جریان آب به بهره‌برداران مجاز است. در این مدت، هرگونه برداشت غیرقانونی از طریق موتورپمپ‌ها و سایر تجهیزات برداشت آب، مطابق قانون توزیع عادلانه آب، شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: اکیپ‌های گشت و بازرسی ضمن پایش مستمر مسیر رودخانه، نسبت به جمع‌آوری ادوات برداشت غیرمجاز، تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام خواهند کرد. این اقدام علاوه بر صیانت از حقوق کشاورزان دارای حقابه، در حفظ جریان طبیعی رودخانه و مدیریت منصفانه منابع آب نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

حسن‌زاده از کشاورزان و بهره‌برداران خواست با اکیپ‌های گشت و بازرسی همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه برداشت غیرمجاز که موجب اخلال در نظام توزیع آب و تضییع حقوق سایر بهره‌برداران می‌شود، خودداری کنند تا آب رهاسازی‌شده از سد ستارخان به‌صورت عادلانه و مطابق برنامه به اراضی پایین‌دست برسد.

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