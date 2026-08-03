به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۵ پروژه نیمه‌تمام و راکد آبرسانی در استان در حال تکمیل است، اظهار کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها موجب افزایش پایداری شبکه تأمین آب در روستاهای لرستان خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها افزود: برای تکمیل طرح‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تأمین این منابع، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت اجرای پروژه‌ها خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تأکید کرد: تحقق آبرسانی پایدار به روستاهای لرستان در گرو تأمین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و همراهی مردم در مدیریت و مصرف بهینه آب است.

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