مدیرعامل آبفا استان؛
۶۰۰ میلیارد برای تکمیل پروژههای آبرسانی لرستان نیاز است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اجرای ۵۵ پروژه آبرسانی در استان گفت: تکمیل این پروژهها ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان امروز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه هماکنون ۵۵ پروژه نیمهتمام و راکد آبرسانی در استان در حال تکمیل است، اظهار کرد: بهرهبرداری از این پروژهها موجب افزایش پایداری شبکه تأمین آب در روستاهای لرستان خواهد شد.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژهها افزود: برای تکمیل طرحهای پیشبینیشده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تأمین این منابع، نقش تعیینکنندهای در سرعت اجرای پروژهها خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تأکید کرد: تحقق آبرسانی پایدار به روستاهای لرستان در گرو تأمین اعتبارات مورد نیاز، تکمیل پروژههای نیمهتمام و همراهی مردم در مدیریت و مصرف بهینه آب است.