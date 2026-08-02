جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه:
تردد زائران اربعین از مرز خسروی به ۷۰۰ هزار نفر نزدیک شد
رشد ۴ درصدی نسبت به سال گذشته
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از افزایش چهار درصدی تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی خبر داد و گفت: مجموع ترددهای ثبتشده از این مرز از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز دهم مرداد به ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ نفر رسیده که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این گذرگاه مرزی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: تنها در روز دهم مرداد، مصادف با هفدهم صفر، ۷۵ هزار و ۷۵۴ تردد در این مرز به ثبت رسید که بخش قابل توجهی از آن مربوط به خروج زائران برای حضور در آیین عظیم اربعین حسینی و بخشی نیز مربوط به بازگشت زائران به کشور بوده است.
وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، مجموع ترددهای ثبتشده در مرز بینالمللی خسروی به ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ نفر رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چهار درصدی را نشان میدهد؛ آماری که بیانگر افزایش استقبال زائران از مرز خسروی و ظرفیت بالای این گذرگاه برای مدیریت سفرهای اربعین است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به آمار خروج زائران از کشور گفت: از آغاز عملیات اربعین تاکنون، ۴۹۲ هزار و ۴۸۶ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شدهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۸۶ هزار و ۵۰۸ نفر از این مرز خارج شده بودند که حاکی از رشد حدود یک درصدی خروج زائران است.
سلیمانی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۲۰۶ هزار و ۹۱۸ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۷۳۲ نفر بود. بر این اساس، میزان ورود زائران از این مرز نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته که نشاندهنده روند رو به رشد بازگشت زائران از سفر معنوی اربعین است.
وی با بیان اینکه مجموع ترددهای ورودی و خروجی از مرز خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: روند تردد زائران در این مرز به صورت روان، منظم و بدون ازدحام در حال انجام است و با برنامهریزیهای صورتگرفته، تلاش شده خدمات مورد نیاز زائران در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی، نظامی و نیروهای مستقر در مرز گفت: همه مجموعههای مسئول با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران هستند و هماهنگی مطلوب میان دستگاهها موجب شده فرآیند تردد با کمترین معطلی و بیشترین نظم انجام شود.
سلیمانی با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای لازم در مرز خسروی اظهار کرد: امکانات مورد نیاز برای رفاه زائران از جمله استقرار مواکب، خدمات درمانی و اورژانسی، تأمین آب آشامیدنی، خدمات حملونقل، امکانات رفاهی، مدیریت ترافیک و پشتیبانیهای امنیتی پیشبینی شده و به صورت مستمر در حال ارائه است.
وی افزود: با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای اربعین، پیشبینی میشود حجم تردد زائران از مرز خسروی افزایش یابد، اما با توجه به ظرفیتهای ایجادشده و آمادگی کامل دستگاههای مسئول، تمهیدات لازم برای مدیریت این حجم از تردد اندیشیده شده است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایان از زائران خواست با رعایت توصیههای مسئولان، همراه داشتن مدارک لازم، توجه به اطلاعیههای رسمی و همکاری با نیروهای مستقر در مرز، به تسهیل روند تردد و ارائه خدمات بهتر کمک کنند و ابراز امیدواری کرد عملیات اربعین امسال نیز با امنیت، نظم و آرامش کامل به پایان برسد.