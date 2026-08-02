برقراری بیمه بیکاری ۶۰۹ کارگر نساجی بروجرد و ۷۳ کارگر سد مخملکوه با رویکرد صیانت و حمایت از کارگران لرستان

احمد توصیفیان، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت کارگران شرکت نساجی بروجرد و پروژه سد مخملکوه خرم‌آباد، اظهار کرد: کارخانه نساجی بروجرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه که عمدتاً از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود و همچنین شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی – صهیونیستی در اسفندماه ۱۴۰۴ با توقف فعالیت مواجه شد.

وی افزود: پس از تعطیلی این واحد، جلسات متعددی با حضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار بروجرد، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد تا ضمن حمایت از کارگران، زمینه احیای کارخانه و بازگشت آنان به کار فراهم شود.

توصیفیان ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان بروجرد و تعهد کارفرما مبنی بر بازگشت به کار کارکنان تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، همچنین مصوبه کمیته استانی بیمه بیکاری مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، با برقراری مقرری بیمه بیکاری برای ۶۰۹ نفر از کارگران این واحد موافقت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به وضعیت کارگران باقی‌مانده و انتظار حمایت کارفرما از کارگران این واحد گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ نفر از افرادی که تاکنون به کار بازنگشته‌اند، با وجود دعوت کارفرما، تمایلی به ادامه همکاری نداشته‌اند. همچنین بنا به اظهارات کارفرما حدود ۱۰۰ نفر دیگر نیز به دلیل مشکلاتی از جمله محدودیت برق کارخانه به مدت دو روز در هفته، دشواری تأمین مواد اولیه وعدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش مصوب ریاست جمهوری، همچنان در انتظار دعوت به کار هستند.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، موضوع بازگشت به کار تمامی نیروها همچنان در دستور کار قرار دارد و این اداره‌کل با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، روند پیگیری آن را ادامه می‌دهد.

توصیفیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارگران پروژه سد مخملکوه خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: ۸۱ نفر از کارگران این پروژه از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ، به دلیل مشکلات تأمین اعتبار پروژه از سوی وزارت نیرو بیکار شدند.

وی افزود: مطابق مقررات و دستورالعمل شماره ۶۲ روابط کار، کارگران پروژه‌ای با سابقه کمتر از چهار سال که قرارداد آنان به دلیل خاتمه کار یاعدم نیاز پایان یافته باشد، اصولاً مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: با این وجود، با توجهًرورتی حمایت بیشتر از کارگران در شرایط فعلی کشور و به منظور حمایت از کارگران، پس از پیگیری‌های گسترده، اخذ مجوزهای لازم از وزارت متبوع، تصویب موضوع در شورای تأمین شهرستان خرم‌آباد و برگزاری جلسات کارشناسی، در نهایت کمیته استانی بیمه بیکاری در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با برقراری بیمه بیکاری برای ۷۳ نفر از کارگران این پروژه موافقت کرد. این موافقت نیز با تعهد کارفرما مبنی بر بازگشت به کار نیروها تا پایان آبان‌ماه سال جاری صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۸ نفر از کارگران پروژه سد مخملکوه نیز پیش از این در کارگاه‌های دیگر مشغول به کار شده‌اند.

توصیفیان در پایان تأکید کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده کارگران سد مخملکوه ناشی از تلاش برای اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت برخورداری آنان از حمایت بیمه بیکاری بوده است؛ حمایتی که با وجودعدم احراز شرایط قانونی، با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط محقق شد.

وی گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان همچنان حمایت از کارگران، حفظ اشتغال و صیانت از امنیت معیشتی خانواده‌های کارگری را از اولویت‌های اصلی خود می‌دانند و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احیای واحدهای تولیدی و بازگشت کارگران به کار استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/