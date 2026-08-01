روابطعمومی سازمان آتشنشانی نوشهر اعلام کرد:
وقوع حادثه آتشسوزی در مسجد کرکرودسر شهرستان نوشهر / اتصالی در سیمکشی شبکه برق و تجهیزات صوتی علت حادثه بود
روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نوشهر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: وقوع حادثه آتشسوزی در مسجد کرکرودسر شهرستان نوشهر که بر اثر اتصالی برق و تجهیزات صوتی به وقوع پیوست، با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی مهار شد. این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی در مسجد کرکرودسر شهرستان نوشهر، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نوشهر اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: آتشنشانان با اجرای عملیات مهار آتش، از سرایت حریق به دیگر بخشهای مسجد و ساختمانهای اطراف جلوگیری کرده و آتش را به طور کامل خاموش کردند. این حادثه آتشسوزی هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت، اما بخشی از مسجد کرکرودسر شهرستان نوشهر دچار خسارتهایی شد.
روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نوشهر در اطلاعیه خود آورده است: بر اساس گزارشهای اولیه، علت احتمالی حادثه آتشسوزی در مسجد کرکرودسر این منطقه، در پی اتصالی در سیمکشی شبکه برق و تجهیزات صوتی مسجد بوده و بخشی از فضای داخلی این مکان مذهبی را درگیر حریق کرده است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نوشهر تصریح شده است: کارشناسان ذیربط در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه آتشسوزی مسجد کرکرودسر و میزان خسارتهای وارد شده هستند. بررسی نهایی میزان خسارتها پس از ارزیابی کامل کارشناسان اطلاعرسانی خواهد شد.