2 کشته دستاورد واژگونی تریلی در محور سمنان به دامغان

به گزارش ایلنا، حسین درخشان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر 48 محور مواصلاتی سمنان به دامغان که بخشی از بزرگراه ترانزیتی تهران به مشهد محسوب می‌شود، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه هلال‌احمر آهوان به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد این حادثه 2 کشته در پی داشته است. نجاتگران هلال‌احمر پس از عملیات رهاسازی، پیکر جان‌باختگان این حادثه را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

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